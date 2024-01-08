Gülseren Budayıcıoğlu Yalovalılarla buluşacak

Psikiyatrist ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Akkim’in düzenlediği halka açık seminerde Yalova halkıyla buluşacak.

Ülkemizin köklü sanayi kuruluşlarından Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akkim, halka açık seminerlerine devam ediyor. Akkim, bu kez Psikiyatrist ve Yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nu Yalova’da ağırlayacak.

“Aile içi iletişim” başlığıyla düzenlenecek halka açık seminerde Gülseren Budayıcıoğlu, aile içi iletişimde sağlıklı ilişkilerin önemini vurgulayacak. Çatışma yönetimi, sağlıklı iletişim becerileri ve aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek gibi önemli konuların konuşulacağı seminer, Akkim’in ev sahipliğinde tüm Yalova halkına açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Psikiyatri alanındaki çalışmalarının yanı sıra, çok satanlar arasına giren ve TV dizileri çekilen pek çok romanı bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, Yalova halkı ile 10 Ocak 2024, Çarşamba Günü saat 19:00’da Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde bir araya gelecek.