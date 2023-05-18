Gülümbe'de hububat hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekim alanlarında hastalık ve zararlı denetimleri gerçekleştirildi.

Gülümbe'de hububat hastalık ve zararlı kontrolü yapıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekim alanlarında hastalık ve zararlı denetimleri gerçekleştirildi.

Bilecik merkezde bulunan Gülümbe Köyünde ‘Hububat Hastalık ve Zararlı ile Mücadelesi ve Hububat Yetiştiriciliği’ konularında köy muhtarları ve çiftçilerin katılımları ile hububat ekili arazilerinde hastalık ve zararlı denetimleri gerçekleştirildi. Müdürlük yetkililerince, çiftçiler konu hakkında bilgilendirildi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs