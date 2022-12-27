Gülümbe rampaları trafiğe açıldı

Bilecik’te Gülümbe rampasında kaya düşmesi ve heyelan riskine karşı yürütülen çalışmalar tamamlanarak yol normal akışında trafiğe açıldı.

Bilecik Karayolları Müdürlüğü ile Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gülümbe rampasında sarp kayalık ve engebeli arazi şartları nedeniyle can ve mal kaybına neden olan kaya düşmeleri ve heyelanlara karşı çalışma yürüterek, riskli alanlarda kaya ıslah çalışmaları yaptı. Vatandaşların taleplerini de dikkate alarak daha güvenilir, modern ve huzurlu bir ulaşım için başlatılan çalışmaların sona ermesiyle Gülümbe rampalarında ekipler tarafından yol temizliği yapıldı. Normal trafik akışına açılan yol vatandaşların hizmetine sunuldu.