Gülümse Kafe Fevziye'de yenileme çalışmaları sürüyor

Fevziye Parkı içerisinde yer alan, işletmesi İzmit Belediyesi’ne ait olan Gülümse Kafe Fevziye’de vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için başlayan yenileme çalışmaları sürüyor.

Gülümse Kafe Fevziye’de, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yenileme çalışmaları sonrasında hizmete hazır hale getirilerek daha estetik ve modern bir görünüme kavuşacak. Çalışmalar çerçevesinde zemin kaplamaları ve alt taşıyıcı sistemleri yenileniyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmaların ardından Kafe yine vatandaşa hizmet vermeye devam edecek. İzmitliler merkezi konumu ve uygun fiyatlarından dolayı Gülümse Kafe Fevziye’ye yoğun ilgi gösteriyor.