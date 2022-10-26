Gülümse Kafe'nin Malta şubesi hizmete başladı

İzmit Belediyesi’nin Malta Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların sosyal alan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa ettiği Gülümse Kafe Malta şubesi hizmete başladı.

İzmit Belediyesi, vatandaşlara yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Çay tüm Gülümse Kafe şubelerinde olduğu gibi Gülümse Kafe Malta’da da 2 lira. Bölge halkına kazandırılan Malta Sosyal Tesisinde gerçekleştirilen çalışmalarla alan daha modern hale getirildi. Geçtiğimiz günlerde servisin başladığı Gülümse Kafe Malta’yı kullanan vatandaşlar İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine sosyal alan taleplerini yerine getirdiği için teşekkürlerini iletti.