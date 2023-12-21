Gülümse Kafe, üretici kadınların da gelir kapısı oldu

Akçaova Kocadere Havzası Derneği’nin üretici kadınları İzmit Belediyesi sosyal tesisi olan Gülümse Kafe Yahya Kaptan’da açtıkları stant ile eriştenin tanıtımı ve satışını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi, sosyal tesisleri olan Gülümse Kafeler’de üretici kadınlar için de alan oluşturuyor. Daha önce de kadınların yaptığı mancarlı pide satışını gerçekleştiren Gülümse Kafe Yahya Kaptan, Kandıra Akçaova Kocadere Havzası Derneği kadınlarına da destek oldu.

Hem kadınların aile ekonomilerine katkı sunması hem de üretime dikkat çekilmesi amacıyla Gülümse Kafe’de stant açıldı. Akçaova Kocadere Havzası Derneği kadınları kendi elleriyle ürettikleri eriştelerin tanıtımını ve satışını gerçekleştirdi.