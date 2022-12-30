Gümrük AVM yeni adresinde

Gümrük fazlası markalı ve sıfır ürünleri çok uygun fiyata müşterilerinin hizmetine sunduklarını belirten işletme sahibesi Aynur Şat “Daha önce havalimanlarında unutulan ve ihale ile aldığımız ürünlerin satışını yaparken, konsept değiştirerek gümrük fazlası markalı ve sıfır olan ürünlerin satışını yapmaya başladık. Yeni işyerimizde cep telefonları, bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, tabletler ve çok sayıda elektronik eşya piyasa ve kıyafetleri piyasa değerinin oldukça altındaki bir fiyatla satıyoruz. Tüm müşterilerimizi yeni işyerimizde ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirterek, 2023 yılının tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

Gümrük AVM, Alibey mahallesi Aziz sok Gülsor pasajı içerisinde hizmet veriyor.