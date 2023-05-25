Gümrük kaçağı sigaraları Türkiye'ye sokmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı

Ankara’da piyasa değeri 100 bin Türk Lirası olan gümrük kaçağı sigaraları vücutlarına sararak yurda sokmaya çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “24 Mayıs 2023 günü sigara kaçakçılığına yönelik ilimiz Pursaklar ilçesinde yapılan uygulamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ilimize yasa dışı yollarla getirilen ve ülkemizde tüketimi yasak olan 702 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Piyasa değeri 100 bin Türk Lirası olan gümrük kaçağı sigaraları vücutlarına yapıştırarak yurda sokmaya çalışan 3 kişi gözaltına alınmış, haklarında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır” denildi.