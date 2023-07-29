Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 milyon 300 bin liralık kaçak makaron ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ankara’da piyasa değeri 1 milyon 300 bin liralık 1 milyon 365 bin adet makaron ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında Ankara Mamak’ta bulunan bir adreste kaçak tütün ürünleri depolandığını tespit etti. Söz konusu adresi takibe alarak etraftaki şüpheli hareketliliği izleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, depodan sevkiyat yapılacağı esnada baskın yaparak kaçakçıları yakaladı.

Depoda yapılan aramada koliler içerisinde 505 bin adedi dolu, 860 bin adedi boş olmak üzere 1 milyon 350 bin makaron ele geçirildi. Yakalanan makaronların yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.