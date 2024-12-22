Gümrük Muhafaza ekipleri havalimanında goril ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda nesli tükenmek üzere olan “gorilla gorilla” türü maymun ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen risk analizi çalışmalarında Nijerya’dan Bangkok’a gönderilen kafes tipi yük takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu kafeste Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) Sözleşmesi Ek-1 Listesi kapsamında nesli tükenmek üzere olan “gorilla gorilla” türü canlı maymun tespit edildi. Goril Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerine teslim edildi.