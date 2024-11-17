Gümrük Muhafaza ekiplerinden kaçakçılara darbe

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı ve Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda 26 bin 520 adet yaklaşık 120 milyon 500 bin lira değerinde mikser makinesi ile 1 milyon 380 bin adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından Türkiye çapında yürütülen kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırma faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, yapılan risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda “aksam-parça” olarak beyan edilen 12 konteyner riskli olarak değerlendirilerek detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Değeri 120 milyon liranın üzerinde kaçak eşya yakalandı

Konteynerde gerçekleştirilen detaylı arama ve kontrollerde, “aksam-parça” olarak beyan edilen eşyaların birleştirilmesi neticesinde 26 bin 520 adet mikser makinası olduğu tespit edildi. Gümrük mevzuatı uyarınca ödenmesi gereken gümrük vergileri ödenmeden yasadışı olarak Türkiye’ye sokulmak istenilen mikser makinası cinsi eşya Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin ele geçirdiği ticari eşyanın toplam değerinin yaklaşık 120 milyon 500 bin lira olduğu tespit edildi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda uyuşturucuya geçit yok

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin ikinci operasyonu Öncüpınar Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi. Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Gümrük Sahasına gelen tır cinsi araç inceleme altına alındı. Yasal yükü bakla olarak beyan edilen araca ait belge kontrolü sonrası bin adet çuval bakla cinsi eşya, hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla detaylı aramaya tabi tutuldu.

1 milyon 380 bin adet uyuşturucu hap yakalandı

Narkotik dedektör köpeğinin bazı çuvallara tepki vermesi üzerine yoğunlaştırılan kontrol neticesinde bakla cinsi eşyaya karıştırılmış halde binlerce hap tespit edildi. Tespit edilen hap cinsi eşyalar üzerinde yapılan testler sonucu yaklaşık 276 milyon Türk Lirası değerinde captagon cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu. Ele geçirilen uyuşturucu hapın 1 milyon 380 bin adet olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmalar Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.