Gümrük muhafaza ekiplerinden kokain ve tütün kaçakçılarına darbe

Ticaret Bakanlığı Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibinin İzmir’de gerçekleştirdiği operasyonda 6 bin 100 kilogram kıyılmış tütün, 487 bin 200 adet sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 adet koli cinsi ticari eşya ele geçirildi. Ekipler, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda ise yaklaşık 28 kilogram kokain ele geçirdi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi tarafından yürütülen risk analizi ve istihbari çalışmalar kapsamında İzmir’de şüpheli bir depo takibe alındı. Depoda artan olağan dışı hareketlilik üzerine, etrafı alüminyum saçlarla çevrili korunaklı depoya yönelik fiziki arama gerçekleştirildi. Ekiplerce depoya yapılan baskın sonucu piyasa sürülmek üzere hazırlanan 6 bin 100 kilogram kıyılmış tütün, 487 bin 200 adet sigara filtresi, 851 rulo sigara kağıdı ve kaçak eşyaların pazarlanmasında kullanılmak üzere 3 bin 200 adet koli cinsi kaçak eşya ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturmaya İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edildiği öğrenildi.

Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 28 kilogram kokain ele geçirildi

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yolculara yönelik yürüttüğü risk analizi ve yolcu kontrolleri çalışmaları kapsamında Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir araç takibe alındı. Fiziki müdahalesiz kontrol kapsamında x-ray taramasından geçirilen aracın bagaj bölümünde şüpheli yoğunluk tespit edildi. Yapılan tespit sonucu detaylı arama gerçekleştirilen aracın 23 paket içerisine preslenmiş halde bagajı içerisinde yer alan LPG tankına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 28 kilogram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediliyor.