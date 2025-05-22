Gümrük Muhafaza ekiplerinden rekor uyuşturucu ve kaçak eşya operasyonu

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Pendik Gümrük Limanı’nda 115 bin paket kaçak sigara, İstanbul Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda da piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 279 kilogram esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir araç takibe alındı. Artan şüpheler üzerine x-ray taramasında yönlendirilen araçta tespit edilen yoğunluk sonucu yapılan detaylı aramada yasal yükün üzerine yerleştirilmiş koliler içerisinde yaklaşık 233 milyon 555 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam ediyor.

Pendik Limanı’nda yüklü miktarda kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye üzerinden İngiltere’ye transit taşıma beyanıyla Pendik Gümrük Sahasına gelen bir araç riskli görülerek x-ray taramasına sevk edildi. Tarama neticesinde şüpheli yoğunluk tespit edilen araçta yapılan detaylı aramalar sonucu içleri oyulan kerestelere gizlenmiş halde; 115 bin paket sigara cinsi eşya yakalandığını açıkladı. Yapılan operasyon neticesinde 9 milyon 690 bin TL değerinde sigara cinsi ticari eşya ele geçirildi ve olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

İstanbul Ambarlı Limanı’nda 279 kilogram esrar ele geçirildi

İstanbul Ambarlı Limanı’nda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Ticaret Bakanlığının bünyesinde kullanılan Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE) ile Karar Destek Sistemi’ne (KDS) gelen ihbar üzerine çalışma yapıldı. Ekiplerce, Bulgaristan’dan yurda giren 12 bin 140 kilogram ayçiçeği küspesi taşıyan araç şüphe üzerine takibe alındı. Ambarlı Limanı’ndaki araçta narkotik köpekleriyle yapılan aramada 8 çuvala gizlenmiş vakumlu poşetlerde 279 kilogram esrar ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu yaklaşık piyasa değeri 174.7 milyon TL olan uyuşturucu maddeler ve alıkonulan araçla ilgili soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınce devam ederken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Gümrükler Muhafaza Ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonlarla kaçakçıların her türlü yöntemini boşa çıkararak toplum sağlığını öncelemeye ve bağımlılığın her türüyle mücadelesine aralıksız devam ediyor" denildi.