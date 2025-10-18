Gümrükler Muhafaza Ekiplerince, toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Tekirdağ ve Edirne illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından, Tekirdağ ve Edirne illerinde yürütülen 2 ayrı operasyonda toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuya ilişin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlar üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Tekirdağ Gümrük Sahasında 1 ton 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısında 173 kilo, olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bakanlık açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin sürdüğü vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimleri, ülke genelinde yürüttükleri denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle sadece milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, aynı zamanda toplum sağlığını, gençlerimizin geleceğini ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı da kararlılıkla mücadele etmektedir. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma hedefiyle yürütülen bu mücadele, sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam etmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir."