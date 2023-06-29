Gümüş atölyesinden 'altın bilezik'

Altındağ Belediyesi ’gümüş kaynak’ atölyesi, Altındağlı kadınların hayatını değiştiriyor. Altındağ’ın altın kadınları, bu atölyede hem birbirinden güzel tasarımlara imza atıyor, hem de emeklerini kazanca dönüştürebiliyor.

Altındağlı kadınlar, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri, hayata aktarmaya devam ediyor. Altındağlı kadınlar gümüş kaynak atölyesinde ürettikleri tasarımlarını kazanca dönüştürebiliyor, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

“Altındağlı kadınlar çok becerikli”

Altındağlı kadınların her geçen gün artan başarılarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağlı kadınlar, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde daha fazla bilgi ve beceri kazanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Gümüş kaynak atölyemiz çok başarılı, kadınların hayatını değiştiren bir atölye. Kadınlarımız fikir üretiyor, projeler geliştiriyor, biz de onlara maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Kadınlar da onlara sağladığımız imkanları en iyi şekilde değerlendiriyor, verilen desteği arkalarına alarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Bu atölyede emek veren tüm kadınlarımızı ve onlara emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Harika tasarımlar

Gümüş işleme atölyesinde ortaya çıkan eserlerin her birinin birer tasarım harikası olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Kadınlar hayal ediyor, tasarlıyor, çalışıyor, üretiyor ve sonunda kazanıyor. Gümüş işleme atölyesi arı gibi çalışıyor. Ortaya çıkan her ürün kadınlarımızın nasıl emek verdiğinin ve özen gösterdiğinin ispatı” dedi.

Başkan Balcı, tüm Altındağlı kadınları merkezlerden faydalanmaya çağırdı.