Gümüş madalyanın sahibi oldular

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Gümüş madalyanın sahibi oldular
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecikli sporcular madalyalarla döndü.

Uşak’ta düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Liseler Yarı Final elemelerinde Nisa Nur Özen 44 kilogramda, Nisa Nur Bırni ise 68 kilogramda 2’inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcular Çorum’da yapılacak Taekwondo Lise Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcuları ve antrenör Ayşe Nur Danabaş’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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4dosgb
4dosgb
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