Gümüş, teknolojik üretimde kritik rol oynuyor: 'Arz talep krizi kapıda'

Altının yükselişi, doların çöküşüyle el ele ilerlerken; gümüş, hem güvenli liman hem teknolojik kaldıraç işlevi görüyor.

Ekonomik göstergelerin ötesine geçen küresel gelişmeler, jeopolitik gerilimlerden teknolojik dönüşümlere, finansal güç mücadelelerinden toplumsal kırılmalara kadar pek çok dinamiği içinde barındırırken; altın, bu karmaşık denklemde yalnızca bir yatırım aracı değil, sistemsel dönüşümün simgesi olarak yeniden öne çıkıyor. Altının geleceğini doğru analiz edebilmek için yalnızca ekonomik göstergelere bakmak artık yeterli kalmıyor. Jeopolitik gelişmeler, teknolojik dönüşümler ve küresel güç savaşları, altının yeniden yükselişe geçtiğinin ve yeni bir çağın başladığının en açık göstergeleri. Bu çerçevede DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, mevcut durumu 3 temel başlık altında değerlendirdi. 3. Dünya Savaşı ve altının yeni çağının başladığını belirten Kitiş, "Birincisi İsrail’in saldırganlığı ve Ortadoğu’nun tetikte oluşu. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları artık bölgesel mesele olmaktan çıkıp, İran, Hizbullah, Yemen ve Türkiye’yi de etkileyen çok cepheli bir alan savaşına dönüşmüş durumda. ABD ve batı, İsrail’e tam destek verirken; Çin, Rusya, Türkiye ve İslam dünyası karşı cephede konumlanıyor. Bu keskin kutuplaşma, batı bloku ile Avrasya bloku arasında doğrudan olmasa da proxy savaşlarını hızlandırıyor" diye konuştu.

"Dijital, finansal ve rezerv para savaşı yeni bir aşamaya geçti"

İkinci başlık olarak ekonomik yıpranma ve yeni para savaşları olduğunu söyleyen Kitiş, "BRICS ülkeleri ile ABD arasında süren dijital, finansal ve rezerv para savaşı yeni bir aşamaya geçti. BRICS, altına dayalı ticaret sistemleri üzerinde çalışıyor. ABD ise dolar merkezli yapıyı korumak için ambargo, yaptırım ve dijital savaşlara yöneliyor. Kripto paraların yükselişi, ardından merkez bankalarının dijital para ile karşılık vermesi bu savaşın bir parçası. Sonuç olarak dünya, ekonomik hegemonya için paranın ve güvenin kaynağını yeniden sorguluyor" şeklinde konuştu.

"Dünya askeri olarak da büyük bir kırılma eşiğinde"

3. başlık olarak askeri hazırlıklar ve jeopolitik yoğunlaşma konusuna değinen Ahmet Cumhur Kitiş, "NATO, Avrupa ve Asya’da olağanüstü askeri yığınaklar yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı halen sürüyor. ABD-Çin gerilimi, Tayvan üzerinden her an sıcak çatışmaya dönüşebilir. Yapay zeka destekli askeri sistemler, hipersonik silahlar ve uzay teknolojileri 2025-2030 arasında tam kapasiteye ulaşacak. Dünya askeri olarak da büyük bir kırılma eşiğinde" ifadelerini kullandı.

Tek kutuplu dünyanın çöküşü: Yeni jeopolitik düzen

Soğuk Savaş sonrası ABD, ekonomik ve askeri gücüyle tek kutuplu bir düzen inşa ettiğini dile getiren Kitiş, "Çin’in yükselişi, Rusya’nın askeri direnci, ABD’nin içeride yaşadığı toplumsal ve mali sorunlar, tüm bunlar düzenin çökmeye başladığını gösteriyor. Artık çok kutuplu bir dünya şekilleniyor. Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye ve Avrupa Birliği gibi aktörler yeni güç denklemini kuruyor. Bu yalnızca bir jeopolitik kriz değil. İnsanlık, aynı zamanda anlam ve liderlik boşluğuyla da karşı karşıya. Sanal dinler, yapay maneviyatlar yükseliyor. İnsanlar artık dijital sistemler içinde güven ve aidiyet arıyor" dedi.

"Ya büyük bir medeniyet sıçraması ya da çöküş yaşanacak"

Geleceği şekillendirecek süreçler hakkında açıklamalar yapan Ahmet Cumhur Kitiş, "Kısa vadede önümüzdeki 10 yılda yapay zeka ve biyoteknoloji devrimi hızlanacak. Siber savaşlar, bilgi manipülasyonu, ekonomik yaptırımlar artacak. Enerji krizi ve su savaşları Afrika, Orta Doğu ve Asya’da tırmanacak. İnsanlar anlamı dijital/sanal yapılarda aramaya başlayacak. Orta-uzun vadede devlet dışı aktörlerin (şirketler, yapay zekâ sistemleri) etkisi artacak. İnsan sonrası (post-human) tartışmaları gündemde olacak. Yeni dini/felsefi sentezler doğabilir. Ya büyük bir medeniyet sıçraması ya da çöküş yaşanacak" diye konuştu.

"Altının yükselişi doların çöküşüyle el ele gidiyor"

Ahmet Cumhur Kitiş, bu dönüşüm sürecinde altının finansal değil sistematik bir değer olarak öne çıktığını belirterek, "ABD’nin dünya üzerindeki hâkimiyeti büyük ölçüde dolar rezerv gücüne dayanıyordu. Ancak BRICS ülkeleri dolar dışında ticarete geçti. Çin, Rusya ve Hindistan altın rezervlerini agresif şekilde artırdı. İnsanlar merkez bankalarına değil, tarihi değere altın ve gümüşe güvenmeye başladı. Altın artık yalnızca bir yatırım değil, sisteme duyulan güvensizliğin simgesi" şeklinde konuştu.

"Gümüş teknolojik üretimde kritik rol oynuyor; arz-talep krizi kapıda"

"Yeni düzen, yeni para, dijital altın mı, fiziksel gümüş mü?" soruları Kitiş’e göre artık yatırımcıların değil, toplumların da gündeminde. Kiriş, "Kripto paralar klasik düzeni tehdit etti ama merkez bankaları dijital paralarla cevap veriyor. Ancak insanlar hala dokunulabilir güven arıyor. Bu güven, fiziksel altın ve gümüşte somutlaşıyor. Gümüş ayrıca teknolojik üretimde (çipler, paneller) kritik rol oynuyor; arz-talep krizi kapıda. Dünya büyük bir geçiş sürecinde. Eskisi bitti, yenisi ise henüz doğmadı. Şu anda bir doğum sancısı çağındayız. Altın, bu sancının hem tanığı hem çözüm anahtarıdır. Yeni dünya düzeni doğarken, en eski değer olan altın, insanlığın geleceğini yeniden şekillendirmeye aday" ifadelerini kullandı.