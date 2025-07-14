Gümüşdere Ihlamur Vadisi temizlendi

Keçiören’de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve çevresi temizlendi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, vatandaşlara hijyenik ortamlar sunmak amacıyla çevre temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, yaz aylarında vatandaşlarca yoğun olarak kullanılan Gümüşdere Ihlamur Vadisi ve çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. İş makineleri ve Fen İşleri Müdürlüğü personelinin katılımıyla yürütülen temizlikte özellikle dere yatağında biriken atıklar ve çamur tabakası temizlenerek hem kötü koku oluşumu hem de sinek gibi haşerelerin üremesi engellendi. Yapılan çalışmayla vadi, daha sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, vatandaşların temiz bir çevrede spor yapabilmesi, yürüyüş ve piknik gibi açık hava aktivitelerini huzur içinde gerçekleştirebilmesi için yürütülen temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.