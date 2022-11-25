Gümüşkaya'da keyifler yerine geliyor 3-1

Mimarsinan Baba Hakkı Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip 42. dakikada Anıl Can Akın’ın attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan konuk ekip 60 ve 76. dakikalarda Cem Tanık’la iki gol daha bularak skoru 3-0 yaptı. B.Mimarsinan 83. dakikada Ömer Dere ile farkı ikiye indirmesine rağmen 3-1 yenilmekten kurtulamadı. Ev sahibi ekipte 90+5. dakikada Hami Argın kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu sonuçla Gümüşyaka 7 puana yükselirken B.Mimarsinan da 6 puanda kaldı.