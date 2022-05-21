Gümüşpınar doludizgin 6-3

TFF İstanbul Amatör 1. Küme 3. Grupta düşme hattı kızıştı.

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  • 21.05.2022 11:57
  • Güncelleme: 21.05.2022 11:57
Gümüşpınar doludizgin 6-3

Düşme mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Gümüşpınar, Tepecik Anadolu’yu 6-3 mağlup ederek ligde kalmak için umutlandı. Avcılar Atatürk Stadyumu’nda oynanan maçta rakip fileleri 4 kez rakip fileleri havalandıran Ahmet Koç sakatlık sonrası muhteşem bir dönüş yaptı. Kırmızı beyazlılara galibiyeti getiren diğer golleri de Onurcan Delice ve Ömercan Aktürk attı. Tepecik Anadolu’nun golleri ise Kenan Karapınar, Diyar Sancak ve Nuri Kuru’dan geldi. Bu sonuçla Tepecik Anadolu 15 puanda kalırken Gümüşpınar da 10 puana yükselerek rakibiyle arasındaki puan farkını 5’e indirdi.

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