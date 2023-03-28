Gümüşyaka'da Acundeğer depremi

TFF İstanbul Amatör 2. Küme ekiplerinden Gümüşyakaspor'dan flaş istifa.

Gümüşyaka'da Acundeğer depremi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d

Kulüp başkanı Nuri Acundeğer kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini, kulübü olağanüstü kongreye götüreceklerini, aday da olmayacağını söyledi. Acundeğer açıklamasında “Bugün itibariyle istifa etmiş bulunuyoruz. Olağanüstü kurultay kararı aldık. Aday değiliz. Aday olacak arkadaşlara başarılar dileriz. Kongre Nisan ayında” ifadesini kullandı.

Haber: İskender KORDU