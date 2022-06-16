Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka D100 Karayolu'nda 2 askeri kamyon, tır ve otobüsün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 6 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 16.06.2022 13:12
  • Güncelleme: 16.06.2022 15:06
Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Edinilen bilgilere göre olay Gümüşyaka D100 Karayolu Tekirdağ istikametinde öğle saatlerinde yaşandı. Önde seyreden tırın durmasıyla arkadan gelen otobüs ve iki askeri kamyon birbirine girdi. Zincirleme kazada 4’ü hafif 6 kişi yaralandı. 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, 4 yaralı ise olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Silivri'de kadınlar artı kart ile kazanacak

Silivri’de kadınlar artı kart ile kazanacak

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

2
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

3
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

4
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

5
13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

13 yaşındaki çocuk TikTok videosu çekerken kendini vurdu

6
Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

Freni boşalan kamyonet dehşet saçtı: Kaza içinde kaza

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

DAHA FAZLA
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu