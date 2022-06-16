Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay Gümüşyaka D100 Karayolu Tekirdağ istikametinde öğle saatlerinde yaşandı. Önde seyreden tırın durmasıyla arkadan gelen otobüs ve iki askeri kamyon birbirine girdi. Zincirleme kazada 4’ü hafif 6 kişi yaralandı. 2 yaralı ambulansla hastaneye sevk edilirken, 4 yaralı ise olay yerinde sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da oluştu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, trafiği tek şeritten sağlamaya çalıştı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.