Gümüşyaka'dan tek atış: 1-0
Amatör 1. Küme 3. Grupta üst sıralar için mücadele veren Gümüşyaka, Silivri'nin iki takımını karşı karşıya getiren maçta Değirmenköy 1963'ü tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Değirmenköy Stadı’nda oynanan maçta mavi beyazlılara 3 puanı getiren tek golü 2. dakikada Veysi Aslan attı. 90 dakikası büyük bir çekişmeye sahne olan maçta taraftarlar kora kor bir mücadele izledi. Bu sonuçla Gümüşyaka puanını 17’ye yükselterek ikinci sıraya otururken Değirmenköy 1963 de 11 puanda kaldı.
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