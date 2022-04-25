Gümüşyaka'dan tek atış: 1-0

Değirmenköy Stadı’nda oynanan maçta mavi beyazlılara 3 puanı getiren tek golü 2. dakikada Veysi Aslan attı. 90 dakikası büyük bir çekişmeye sahne olan maçta taraftarlar kora kor bir mücadele izledi. Bu sonuçla Gümüşyaka puanını 17’ye yükselterek ikinci sıraya otururken Değirmenköy 1963 de 11 puanda kaldı.