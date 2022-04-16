Gümüşyaka ilk yarı işini bitirdi 5-0

Silivri Değirmenköy Stadı’nda oynanan ve baştan sona ev sahibi takım Gümüşkayaspor’un oyun üstünlüğü ile geçen maçta 5 gol oldu. Gümüşyakaspor grupta ikinci konumda olan Tepecik Anadolu takımını 5-0 yenerek grupta ikinciliği rakibinden devraldı. Maça oldukça hızlı başlayan Gümüşyaka takımı daha ilk dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. Maçın 9.dakikasında Kamil ile 1-0 öne geçti. 14. dakikada Eray durumu 2-0 yaptı. 19.dakikada Efe attığı golle durumu 3-0 yaptı. 31.dakikada Efe penaltıdan durumu 4-0 yaptı. 43.dakikada Ümit mükemmel bir vuruşla durumu 5-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç ilk yarıda atılan 5 golle tamamlandı.