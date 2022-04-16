Gümüşyaka ilk yarı işini bitirdi 5-0

TFF İstanbul 1. Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşyakaspor evinde ağırladığı Tepecik Anadolu takımını ilk yarı birbiri ardına bulduğu 5 golle yenmesini bildi ve üç puanı hanesine yazdırdı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 16.04.2022 18:35
  • Güncelleme: 16.04.2022 18:45
Gümüşyaka ilk yarı işini bitirdi 5-0
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Silivri Değirmenköy Stadı’nda oynanan ve baştan sona ev sahibi takım Gümüşkayaspor’un oyun üstünlüğü ile geçen maçta 5 gol oldu. Gümüşyakaspor grupta ikinci konumda olan Tepecik Anadolu takımını 5-0 yenerek grupta ikinciliği rakibinden devraldı. Maça oldukça hızlı başlayan Gümüşyaka takımı daha ilk dakikalarda oyun üstünlüğünü tamamen eline aldı. Maçın 9.dakikasında Kamil ile 1-0 öne geçti. 14. dakikada Eray durumu 2-0 yaptı. 19.dakikada Efe attığı golle durumu 3-0 yaptı. 31.dakikada Efe penaltıdan durumu 4-0 yaptı. 43.dakikada Ümit mükemmel bir vuruşla durumu 5-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve maç ilk yarıda atılan 5 golle tamamlandı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Yıldırım, '3. Ligi halkımıza hediye edeceğiz inşallah'

Gönül sofraları dolup taşıyor

Gönül sofraları dolup taşıyor

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

Jandarma'dan kaçak hayvan operasyonu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

İstanbul, 30 yeni metrobüsle buluştu

Silivri Cezaevi'nde işkence iddialarına yalanlama

Silivri Cezaevi’nde işkence iddialarına yalanlama

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

Çıkan kavga ölümle sonuçlandı

2
Gelinini traktörle çiğnedi

Gelinini traktörle çiğnedi

3
5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

5 kilometrelik kuyrukta tırların başında nöbet tutuyorlar

4
Nisan'da kar sürprizi

Nisan'da kar sürprizi

5
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

6
Kan donduran cinayette yeni detaylar

Kan donduran cinayette yeni detaylar

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

DAHA FAZLA
Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı