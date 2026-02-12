Gümüşyaka Tarihinde Bir İlk: Kız Futbol Takımı Kulüpleşti

Gümüşyaka Ortaokulu Kız Futbol Takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Fatma Zorlutuna öncülüğünde yürütülen iki yıllık altyapı çalışmalarının ardından önemli bir başarıya imza attı. “Okuldan Kulübe” sloganıyla yola çıkan takım, Gümüşyaka Spor Kulübü bünyesine katılarak Türkiye Futbol Federasyonu lisanslarını çıkardı.



Bu gelişmeyle birlikte takım, TFF liglerinde Gümüşyaka ve Silivri’yi temsil etmeye hazırlanan tek kız futbol takımı olmanın gururunu yaşıyor. Kız çocuklarının spora kazandırılması ve kadın futbolunun gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen anlaşma, Gümüşyaka spor tarihinde de özel bir yer edindi.



Gümüşyaka Spor Kulübü yöneticileri ve antrenörleri yaptıkları değerlendirmede, kız futbolunun bölgede kalıcı ve güçlü bir yapıya kavuşması için gereken desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.



Öte yandan, iki yıl boyunca halı saha kullanımı ve malzeme temini konusunda takıma destek sağlayan Sabahattin Magunacı’ya da teşekkür edildi.

Gümüşyaka’nın kızları artık sahaya çıkmaya hazır; hedef, hem başarı hem de kadın futbolunda güçlü bir gelecek.