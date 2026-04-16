Gümüşyaka ve Değirmenköy'de uyuşturucu baskını: 8 tutuklama

Tekirdağ merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda Silivri’nin Gümüşyaka ve Değirmenköy mahalleleri de operasyon noktaları arasında yer aldı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.



Silivri ayağında iki mahalle öne çıktı

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Tekirdağ’a getirerek satışını yaptıkları ve faaliyetlerini organize şekilde sürdürdükleri belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi ile Silivri’ye bağlı Gümüşyaka ve Değirmenköy mahallelerinde toplam 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda uyuşturucu hap ve ekipman ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 36 bin 500 adet uyuşturucu hap, 10 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 adet öğütme aparatı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli, işlemleri için jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

8 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

