Gümüşyaka ve Ortaköy'e Yeni MHP Mahalle Başkanları Atandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Teşkilatı'nda görev değişimi yaşandı. Gümüşyaka ve Ortaköy mahalle başkanlıklarına yeni atamalar gerçekleştirildi.
Teşkilat Yapısı Güçleniyor
MHP Silivri İlçe Başkanı Hakan Bakmaz, Gümüşyaka Mahalle Başkanlığı görevine Ömer Tatlı’nın, Ortaköy Mahalle Başkanlığı görevine ise Sermed Taşkınay’ın atandığını açıkladı. Başkan Bakmaz yaptığı açıklamada, “Her iki mahalle başkanımıza da görevlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.