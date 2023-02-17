Gümüşyaka'ya 125 milyon liralık dev yatırım!

Silivri Belediyesi, ilçede bulunan cadde ve sokakları güvenli, konforlu ve huzurlu bir hale getirmek adına hayata geçirdiği Sokak İyileştirme Projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşyaka’da maddi değerli 125 Milyon lirayı olan dev bir yatırıma imza atılıyor. Silivri Belediyesinin koordinasyonunda İSKİ, BEDAŞ ve Türk Telekom iş birliği ile başlanan Gümüşyaka Mahallesi’nin E-5 Karayolu güney kısmındaki çalışmalar hızla ilerliyor. İSKİ tarafından atık su hattı imalatı ve içme suyu hattı imalatı, BEDAŞ tarafından trafo tesisi ve elektrik kablo yer altı deplase işlemleri, Türk Telekom tarafından ise internet ve telefon hatları bakım ve yer altına alma çalışmaları devam ediyor. İSKİ, BEDAŞ ve Türk Telekom tarafından yapılan çalışmaların ardından Silivri Belediyesi; Güçlü Caddesi, Hızır Reis Caddesi, Karacaoğlan Caddesi, Ömer Hayyam Caddesi, İshak Paşa Caddesi, Piri Mehmet Caddesi, Sarayburnu Caddesi, Çağdaş Caddesi, Semra Sultan Çıkmazı Sokak, Mercimek Sokak, Nezir Ağa Sokak ve Kuyubaşı Sokak’ta asfalt, ağaçlandırma, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirecek. Silivri Belediyesi ayrıca 2.655 metre uzunluğundaki Güçlü Caddesi ve çevresinde bulunan sokaklarda 10.000 metrekare kaldırım imalatı, 4.600 metre bordür imalatı, 17.040 metrekare alanda 5.000 ton asfaltlama ve aydınlatma çalışmalarının yer aldığı Sokak İyileştirme Projesini hayata geçirecek. Çalışmalar tamamlandığında Gümüşyaka’nın cadde ve sokakları bambaşka bir görünüme kavuşmuş olacak.

BAŞKAN YILMAZ: “GÜMÜŞYAKA YEPYENİ, IŞIL IŞIL SOKAKLARA KAVUŞACAK”

Gümüşyaka’daki çalışmalar hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinin koordinasyonunda İSKİ, BEDAŞ ve Türk Telekom iş birliğiyle Gümüşyaka’da 125 Milyon liralık geniş çaplı bir iyileştirme çalışması başlattık. Şu ana kadar yapılan çalışmalar kapsamında E-5 Karayolu güneyinde; İSKİ tarafından 2.354 metre atık su hattı ve 1.208 metre içme suyu hattı tamamlandı. BEDAŞ’ın gerçekleştirdiği 7.103 metre elektrik hattı yenileme ve trafo merkezlerinin kurulumu devam ediyor. Türk Telekom tarafından 644 metre internet ve telefon altyapı tesisi, yenileme ve bakım çalışmaları sürüyor. Bu kurumlarımızın çalışması tamamlandığında Silivri Belediyesi olarak Gümüşyaka’da; kaldırım, bordür, ağaçlandırma, asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Bu çalışma ile birlikte Gümüşyaka Mahallesi’nde tehlike yaratan, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan tüm elektrik direkleri kaldırılacak, elektrik, telefon ve internet kabloları yer altına alınacak, kaldırımlarımız ve yollarımız yepyeni, ışıl ışıl olacak. Böylece Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardır ötelenen talep ve sorunları çözüme kavuşacak. Çalışmalarımızı mümkün olan en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Gümüşyakalı hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

