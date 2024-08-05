Gümüşyaka Yeni Camii ibadete açıldı
Gümüşyaka Belediye Başkanlarından Hüseyin Ağu'nun önemli katkıları ile yapımına başlanan Gümüşyaka Yeni Camii, hayırseverlerin destekleriyle tamamlanarak 2 Ağustos Cuma günü ibadete açıldı.
Gümüşyaka Belediye Başkanlarından Hüseyin Ağu'nun önemli katkıları ile yapımına başlanan Gümüşyaka Yeni Camii, hayırseverlerin destekleriyle tamamlanarak 2 Ağustos Cuma günü ibadete açıldı.
Cami Yaptırma Derneği Başkanı Alaaddin Ayhan, caminin yapımına emeği geçenlere teşekkür etti. Ayhan, “Camii yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.