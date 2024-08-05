Gümüşyaka Yeni Camii ibadete açıldı

Gümüşyaka Belediye Başkanlarından Hüseyin Ağu'nun önemli katkıları ile yapımına başlanan Gümüşyaka Yeni Camii, hayırseverlerin destekleriyle tamamlanarak 2 Ağustos Cuma günü ibadete açıldı.

Gümüşyaka Yeni Camii ibadete açıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gümüşyaka Belediye Başkanlarından Hüseyin Ağu'nun önemli katkıları ile yapımına başlanan Gümüşyaka Yeni Camii, hayırseverlerin destekleriyle tamamlanarak 2 Ağustos Cuma günü ibadete açıldı. 
Cami Yaptırma Derneği Başkanı Alaaddin Ayhan, caminin yapımına emeği geçenlere teşekkür etti. Ayhan, “Camii yapımında emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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