Gümüşyakalı Çiftçiler Tohumluk Arpa Mutluluğu Yaşadı

Tarımsal üretim faaliyetleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Silivri Belediyesi, ses getiren çiftçiye tohumluk arpa desteğine devam ediyor. Daha önce Değirmenköy, Gazitepe, Çayırdere, Beyciler, Sayalar, Bekirli, Fener, Kurfallı, Çeltik, Akören ve Kadıköy Mahallelerinde düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çiftçilerin yüzünü güldüren Silivri Belediyesi, aynı töreni bu kez Gümüşyaka Mahallesi’nde düzenledi. Törende Gümüşyakalı 60 küçük ve orta ölçekli çiftçiye 72 bin TL değerindeki 12 ton tohumluk arpa bedelsiz olarak dağıtıldı. Üreticiler hediye edilen bu tohumlarla 600 dönüm araziye ekim yapabilecek.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Üreten Silivri” vizyonu doğrultusunda 2 bin 500 dönüm arazide tarımsal faaliyetler gerçekleştiren Silivri Belediyesi, bin dönüm araziye yaptığı arpa ekiminden elde ettiği 400 ton tohumluk arpayı 2 bin çiftçiye bedelsiz olarak dağıtıyor. Yapılan bu destek ile çiftçiye doğrudan 2,5 milyon TL destek veriliyor. Üreticiler elde ettikleri ürünlerle 20 bin dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10 bin ton ürünü tohumluk olarak kullanabilecek. Böylece Silivri Belediyesi, ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etmesine imkân sağlamış olacak.

MAZLUM GÜÇLÜ: “BAŞKANIMIZ ÇİFTÇİLERİN HER DAİM YANINDA”

Törenin açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Mahalle Muhtarı Mazlum Güçlü, “Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın çiftçilerin her daim yanında olduğunu gösteren çalışmalardan birine ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmaların her geçen gün artan bir ivme ile ülke tarımına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bölge sakinleri olarak bizlere de bu çalışmalara destek vermek düşüyor. Daha güzel projelerle mahallemizde bir araya gelmeyi temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” dedi.

SEFER ÖLÇER: “BAŞKAN YILMAZ İLE NE KADAR ÖVÜNSEK AZ”

Güçlü’nün ardından kürsüye gelen Ak Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Tarımsal üretimin insan için önemini bilerek Silivri’de yaşayan hayvancıya saman ve kaba yem, çiftçiye tohumluk arpa desteğinde bulunan Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile ne kadar övünsek azdır. Bugün dağıtılan tohumluk arpalar yarın çiftçimize 20 misli artarak katkı sağlayacak. Bu anlamlı ve değerli desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür eder, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “İLÇEMİZİN TARIM KENTİ OLARAK ANILMASI GEREKİYOR”

Törende konuşan ve Silivri’nin tarım yönünden çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Toprak o kadar cömert ki dökülen her damla alın terinin karşılığını verir.’ diyor. Ayrıca ‘Köylü milletin efendisidir.’ diyerek üretime ve üreticiye verdiği önemi gözler önüne seriyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk Orman Çiftliğini kurarak orada bir tarım ve hayvancılık laboratuvarı ile Ar-Ge çalışmalarını başlatan da yine Mustafa Kemal Atatürk’tür. Biz de Atatürk’ün bu vizyonundan hareketle yola çıkarken Silivri’nin tarım ve hayvancılıkta İstanbul’un en potansiyeli yüksek ilçesi olduğunu söyledik. 870 kilometrekare arazimizin 500 kilometrekaresi ekilebilir, dikilebilir arazi. Bizim Mutlu Silivri, Marka Kent Silivri hedeflerimizin en önemli parametrelerinden bir tanesi de tarım. Bu nedenle ilçemizin bir tarım kenti olarak anılması gerekiyor.” diye konuştu.

“ÖNCE ÜLKEM VE MİLLETİM, SONRA PARTİM, SONRA BEN”

Belediyenin tarımsal faaliyetleri ve üreticilere yapılan destekler hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Ben kamu kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini düşünen, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli gibi önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben anlayışına sahip bir siyasetçiyim. Bu nedenle kendi kaynaklarımızla Silivri’de bir üretim seferberliği başlattık. Ektiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz bütün hasılatı da Silivri’deki dar gelirli çiftçi ve hayvancılarımızla paylaşıyoruz. Bu yıl 2 bin 500 dönüm arazide tarımsal faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bin dönüme yerli, milli ve sertifikalı arpa ektik ve elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı 2 bin çiftçi ile paylaşıyoruz. 500 dönüme buğday ektik. Arpa ve buğday ekimlerinden elde ettiğimiz 50 bin balya samanı yine düşük gelirli hayvancılarımızla paylaşıyoruz. 500 dönüm arazimize yaptığımız ayçiçek ekiminden 50 bin litre ayçiçek yağı elde edeceğiz. Bunları da 5 kiloluk tenekeler halinde 10 bin dar gelirli ailemizin sofrasına ulaştıracağız. Hayvancılarımızın kaba yem ihtiyacına destek olmak amacıyla 75 dönüme silajlık mısır ektik. Elde ettiğimiz 500 ton silajlık mısırı 200 kiloluk dilimler halinde bin hayvancımızla paylaşacağız. Biz bu destekleri belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan ama belediyemizin kasasına da tek kuruş koymadan yapıyoruz. Kendimiz üretiyor, kendimiz yetiştiriyor, ekiyor, biçiyor, topluyor ve Silivrili hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Türkiye’ye örnek, öncü ve önder bir belediye olarak tarıma verdiğimiz desteklerimiz artarak devam edecek.” dedi.

“VERİMLİ ARAZİLER YAĞMA HASAN’IN BÖREĞİ DEĞİL”

Silivri’de inşa edilen kaçak yapılara tepki gösteren Başkan Yılmaz, “İlçemizde çok ciddi bir kaçak yapılaşma sorunu yaşanıyor. 1960’lı yıllardan itibaren büyük şehirlere yapılan göç özellikle pandeminin de etkisiyle tersine döndü. Bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi adı altında tarım alanları, hazine ve orman arazileri işgal ediliyor. Ben bu kaçak yapıları inşa edenlerin kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, dayısı, abisi kim olursa olsun bu yapılara asla müsaade etmeyeceğim. Siz gideceksiniz imarlı arazilerin 10 katı ucuz yerde tarım arazisi alacaksınız, sonra buralara kaçak yapılar yapacaksınız ve ben de buna ses çıkarmayacağım. Öyle yağma yok! Burası Yağma Hasan’ın böreği değil! Bu topraklar çocuklarımızın, bu topraklar hepimizin. Bu topraklar bizim geleceğimiz. Onun için biz tarım demeye, hayvancılık demeye, üretken belediyecilik demeye devam edeceğiz.

Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün dağıtacağımız tohumluk arpaların bol ve bereketli olmasını, çiftçilerimizin yüzünü güldürmesini temenni ediyor; hepinize en kalbi duygularımı, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum.” şeklinde konuştu.

ARZU ERDEM: “SİLİVRİ EHLİNE EMANET”

Törendeki konuşmasına “Öncelikle liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin evladı Volkan Yılmaz’a, tüm Gümüşyakalılara, tüm Silivri’ye selamlarını ve muhabbetlerini iletmek istiyorum.” diyerek başlayan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Başkanımız Volkan Yılmaz göreve geldiğinde bizim sloganımız ‘Silivri ehline emanet’ oldu. Hamdolsun ki Silivri, Başkanımızın ve Silivrililerin sayesinde üretken belediyecilik anlayışı ile Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. Bugün de yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımı için bir aradayız. Tarım alanında yapılanlar özellikle Silivri için çok önemli. Ben yerli üretime verilen desteklerden dolayı Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hasadınız bol, kazancınız çok olsun.”

ARZU ERDEM: “NEREDE BİR MAZLUM VARSA SİLİVRİ BELEDİYESİ ORADA”

Silivri Belediyesinin yaşanan doğal afetlerden etkilenen vatandaşların yardımına koşan bir belediye olduğunu vurgulayan Arzu Erdem, “Silivri Belediyemizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de nerede bir mazlum varsa, nerede yardıma ihtiyaç varsa, nereden bir çığlık geliyorsa, neresi bir afetten etkilenmişse yardım ekiplerini hemen bu bölgelere yönlendirmesi. Bugün de belediyemizin ekipleri sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde çalışıyor. Rabbim onların ayaklarına taş değdirmesin, Belediye Başkanımızdan da razı olsun. Bu vesile ile sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Törene; MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören çiftçilerin tohumlarını teslim almalarının ardından sona erdi.