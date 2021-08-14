Gümüşyaka’nın Sağlık Merkezi Hasreti Sona Erdi

Silivri Belediyesi, yaptığı saha çalışmaları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçeye kazandırdığı sağlık projelerine bir yenisini daha ekledi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın seçimlerden önce gerçekleştirdiği bir Gümüşyaka ziyaretinde, vatandaşların yoğun talepleri üzerine yapımı için söz verdiği Gümüşyaka Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Merkez; hasarlı olan eski sağlık ocağı binasının yıkımının ardından Silivri Belediyesi ve bağışçılar iş birliği ile hızlı bir şekilde inşa edildi. Modern, şık ve fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeken aile sağlığı merkezi, iki aile hekimi ile Gümüşyaka Mahallesi sakinlerine hizmet veriyor.

SEFER ÖLÇER: “YILLARCA ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİMİZ SAĞLIK HİZMETİNE KAVUŞTUK”

Törenin açılış konuşmasını yapan Ak Parti Silivri Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Seçim döneminde Gümüşyakalı hemşehrilerimizin talepleri üzerine verdiğimiz sözü Başkan Yılmaz’ın öncülüğünde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eski, hasarlı ve Gümüşyaka’ya hiç yakışmayan sağlık ocağı gitti, yerine bambaşka bir aile sağlığı merkezi geldi. Yıllarca özlemini çektiğimiz sağlık merkezine nihayet kavuştuk. Ben, başta Belediye Başkanımız olmak üzere; aile sağlığı merkezinin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “KISIK SESLERE SES, DARDA KALANLARA NEFES OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Açılış törenindeki konuşmasına “Öncelikle bu alanı uzun yıllar önce Sağlık Bakanlığına bağışlayan ve üzerindeki sağlık ocağının yapımını gerçekleştiren Hacı Saliha Ölçer ve Ahmet Ölçer’e hem şahsım hem de vatandaşlarım adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.” diyerek başlayan Volkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün İstanbul’un en şık, en estetik ve en fonksiyonel aile sağlığı merkezlerinden birinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Binamızın yapımına katkı sağlayan tüm bağışçılarımıza Gümüşyakalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Biz sağlık hizmetlerinin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu biliyor ve projelerimize bu şekilde yön veriyoruz. Silivri Belediyesi olarak; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Devlet vatandaşlarının sağlığıyla yakından ilgilenmek zorundadır.’ sözünden hareketle; uzun yıllardır ihmal edilen, çeşitli sebeplerle yapılamayan sağlık yatırımlarını hiçbir mazeret üretmeksizin gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi sağlık alanında neler yaptığımızı çok kısa bir şekilde özetlemek istiyorum: Hayırsever Nakipoğlu ailesi ile iş birliği yaparak 15 bin metrekare alanda içerisinde; Engelli Eğitim Merkezi, Aile ve Engelli Yaşam Merkezi, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi, terapi ve özel eğitim odalarının bulunduğu ayrıca diyetisyen, psikolog, pedagog, sosyolog, muayene odaları ve fizik tedavi birimlerinin de yer alacağı dev bir kompleks olan Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezimizin geçtiğimiz günlerde temelini attık. Ben iddia ediyorum bittiğinde İstanbul’da bir belediye eliyle yapılmış en kompleks, en işlevsel, en fonksiyonel Engelsiz Eğitim ve Yaşam Merkezi Silivri’mizde olacak. Yine hayırsever Nakip ailesi ile birlikte Kavaklı Mahallesi’nde bulunan belediye arazisi üzerine inşa ettiğimiz Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu’nu çok yakında hizmete açacağız. Yer tahsisi ve yapım çalışmaları belediyemiz tarafından yapılan ve merkeze uzak mahallelere kısa sürede ulaşılması amacıyla inşa ettiğimiz Büyükkılıçlı 112 Acil Servis İstasyonumuzu vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Alibey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda yer alan ve Maliye Hazinesine ait olan arazide İlçe Sağlık Müdürlüğü, Verem Savaş Dispanseri, 112 Acil Servis İstasyonunun yer alacağı hizmet binasına ilişkin projelendirme çalışmalarına başladık. Akören Mahallesi’ne bir Sağlık Evi ve Lojman kazandırdık. Seymen Mahallesi’nde eski ve bakımsız bir halde olan sağlık evimiz, yapılan bakım ve iyileştirme çalışmalarının ardından mahalle sakinlerimizin hizmetine sunuldu. Bağışçılarımızın da destekleriyle tek katlı ve modern bir şekilde inşa ettiğimiz Sayalar Mahallesi Sağlık Evi’ni Sayalar sakinlerinin hizmetine sunuyoruz. Piri Mehmet Paşa Mahallemizde modern ve 5 üniteli bir sağlık evini vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Beyciler Mahallesi’nde bulunan sağlık evimizi 10 yıllığına bedelsiz olarak İl Sağlık Müdürlüğümüze tahsis ettik. Semizkumlar Mahallesi’nde inşa ettiğimiz sağlık evi ile mahalle sakinlerinin uzun yıllardır süregelen sağlık hizmeti beklentilerini yerine getirdik. Yeni Mahalle’de bulunan belediyemize ait araziyi Aile Sağlığı Merkezi yapılması şartı ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettik. Bölgeye inşa edilecek 9 üniteli modern sağlık kuruluşunun bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Fener Mahallesi ve Çeltik Mahallesi’ne yapacağımız sağlık evi yakın bir zamanda hizmete girecek. Kurfallı Mahallesi’nde bulunan Sağlık Evini hayırsever Gencoğlu ailesinin katkılarıyla yenileyerek mahalle sakinlerimizin hizmetine hazır hale getirdik. Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane Bölgesinde bulunan belediyemize ait araziyi 5 üniteli bir Aile Sağlığı Merkezi yapılması şartıyla İl Sağlık Müdürlüğüne 20 yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis ettik. Kavaklı Mahallesi’ndeki belediyemize ait mevcut ek hizmet binasının zemin katında yer alan 4 odalı bölümü, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne 10 yıl süre ile bedelsiz tahsis ettik. Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan belediyemize ait park alanının bir kısmını, 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu yapılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettik. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde; Mercedes marka tam donanımlı 112 Acil Servis Ambulansını hibe kapsamında araç filomuza dâhil ettik. İlçemizde bulunan sağlık evlerinde cephe iyileştirme ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Bunlarla birlikte medikal malzeme, fizik tedavi, danışmanlık, ambulans, hasta nakil gibi hizmetlerimizle yılda 35 bin Silivrili vatandaşımıza ulaşıyoruz. Bugün de burada daha önce bir Gümüşyaka ziyaretimizde vatandaşlarımızın talebi üzerine söz verdiğimiz sağlık ocağının açılışını gerçekleştiriyor, mahallemizin önemli bir eksikliğini daha gideriyoruz.



İlk günden beri söylediğimiz gibi Silivri’yi bütüncül bir anlayışla yönetiyor, hiçbir vatandaşımızı ayırmadan eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Hiç kimse merak etmesin; bu yaptıklarımızla asla yetinmeyecek, koyduğumuz ufuk çizgisini her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyacağız. Hep sizin emrinizde, hep sizin yanınızda, evladınız, arkadaşınız, kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olmaya devam edeceğiz.”Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye gelen Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, “Gümüşyaka şu anda gelişen, büyüyen bir yer. Büyüdükçe doğal olarak hizmet ihtiyaçları doğuyor ve bu nedenle mahallemize daha çok hizmet gelmesi gerekiyor. Açılışını gerçekleştireceğimiz aile sağlığı merkezi ile Gümüşyaka’da sağlık alanında bir rahatlama olacak. Bu binanın olduğu yerde eski ve metruk bir yapı vardı. Bu bina yıkılarak Belediye Başkanımız Yılmaz’ın öncülüğü ve koordinasyonunda çok kısa bir zamanda yerine güzel ve modern bir eser ortaya çıktı. Silivri’de güzel şeyler oluyor. Ben Başkan Yılmaz’a, Silivri Belediyemize ve buraya katkı sunan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.Açılış töreninde konuşan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, “Silivri’de gurur veren, çalışkan ve alışık olmadığımız bir Belediye Başkanımız var. Milli Eğitimin yanında, sağlıkçıların yanında, halkın, çiftçilerin, işçilerin, esnafın, yani kısacası herkesin yanında. Allah ondan bin kere razı olsun. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde Silivri’ye böyle bir aile sağlığı merkezinin kazandırılmasını çok anlamlı buluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.Açılış törenine; MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Gümüşyaka Aile Sağlığı Merkezinin yapımında katkıları olan bağışçılara plaket takdim edildi. Tören yapılan kurdele kesimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.