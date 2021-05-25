İSKİ Gümüşyaka sahilindeki çalışmalarda sona yaklaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ, Silivri Gümüşyaka’da uzun yıllardır yaşanan alt yapı problemini çözüme kavuşturmak için başlattığı çalışmalarda sona yaklaştı. Özellikle sahil bandında yer alan, ekonomik ömrünü tamamlamış eski hatların deniz içerisinde kalması nedeniyle zaman zaman tıkanmalar yaşanıyordu. Kanalların periyodik şekilde bakımı yapılmasına rağmen, bacalarda taşmalar yaşanıyor, çevre halkını da rahatız eden görüntüler ortaya çıkıyordu.
Öte yandan İSKİ, Gümüşyaka Bölgesinin tamamını kapsayan 9 kilometre uzunluğundaki atıksu tünel inşaatı yapımı için de ihale hazırlıklarına başladı. Bu çalışma tamamlandığında Gümüşyaka ve Çanta bölgelerinin tamamının atıksuları toplanarak Çanta İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine ulaştırılacak. Böylelikle uzun yıllardır devam eden altyapı sorunu da çözüme kalıcı şekilde çözüme kavuşacak.