Gümüşyakaspor'a dev sponsorluk desteği

Gümüşyaka'nın saygın esnaflarından Engin Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ergin, kulübün 2024-2025 sezonunda ana sponsoru oldu. Yapılan protokol çerçevesinde, Engin Otomotiv, Gümüşyakaspor'a verdiği sponsorluk desteğiyle kulübün gelişimine katkı sağlayacak. Gümüşyakaspor Kulüp Başkanı Feyyaz Özçakıcı, Engin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ergin'i ofisinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Feyyaz Özçakıcı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, Engin Ergin'e kulübe sunduğu büyük destek için teşekkürlerini ilettiler. Bu anlamlı destek, Gümüşyakaspor'un geleceği için çok büyük bir adım olarak kaydedildi.

ÖZÇAKICI'DAN TEŞEKKÜR

Kulüp yönetimi, Engin Ergin'e teşekkür plaketi takdim ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti. Başkan Özçakıcı, "Engin Bey, sadece kulübümüze değil, ilçemizin sporuna ve gençlerine de büyük bir değer katıyor. Kendisiyle birlikte çalışmak bizim için bir onur. Gümüşyakaspor ailesi olarak, Engin Otomotiv'in desteğiyle çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Engin Bey'in bu değerli katkısı, kulübümüzün gelişimine çok önemli bir ivme kazandıracaktır. Kendisine ve Engin Otomotiv ailesine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.