Gümüşyakaspor'dan Sami Barlas'a Ziyaret ve Forma Hediyesi
Gümüşyakaspor yönetimi, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek gençlerin spora kazandırılması ve altyapı çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Gümüşyaka Spor Kulübü Başkanı Feyyaz Özçakıcı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas’a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, ilçede sporun mevcut durumu, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi ve altyapı çalışmalarının güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.
Ziyarete Gümüşyakaspor Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Öztekin de katılarak, kulübün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede, yerel spor kulüplerinin desteklenmesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve sporun yaygınlaştırılması konularında ortak bakış açısının önemi vurgulandı.
Ziyaretin sonunda Gümüşyakaspor Başkanı Feyyaz Özçakıcı ve kulüp yönetimi tarafından, Sami Barlas adına özel olarak hazırlanan isimli forma hediye edildi. Karşılıklı iyi niyet temennileri ile tamamlanan görüşmede, sporun gelişimine katkı sunacak iş birliklerinin artırılması yönünde olumlu mesajlar verildi.