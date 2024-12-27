Günde 30 dakika egzersiz beyne 24 saat doping

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Doç. Dr. Çiğdem Çınar, University College London (UCL) tarafından yapılan çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre, orta ve yoğun şiddette yapılan günde 30-60 dakika egzersiz, beyindeki hafıza ve bilişsel işlevleri ertesi gün de iyileştiriyor. Ayrıca, derin uyku ile birleşen egzersiz, beyin fonksiyonlarını daha da güçlendiriyor.

Doç. Dr. Çınar, araştırma bulgularını şu şekilde yorumladı:

“Egzersiz sonrasında beyindeki nörotransmitter değişiklikleri, bir sonraki gün beyin fonksiyonlarını iyileştiriyor ve hafızayı güçlendiriyor. Egzersizin sadece anlık değil, uzun vadeli bilişsel faydalar sağladığını da görmekteyiz. Derin uyku ile birleşen egzersiz, bu etkiyi pekiştiriyor.”

Beyni genç hafızayı diri tutuyor

Düzenli egzersizin yalnızca zihinsel sağlığı değil, bedensel sağlığı da iyileştirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz kalp sağlığını güçlendirir, kan basıncını dengeler ve metabolik hastalıkların riskini azaltır. Kas ve iskelet sistemi üzerinde de olumlu etkiler oluşturur, eklem sağlığını korur ve kemik yoğunluğunu artırır. Aynı zamanda egzersiz, ruh halini iyileştiren endorfin salgılar ve stres seviyelerini düşürür. Böylece fiziksel ve psikolojik iyilik hali sağlanmış olur” dedi.

Egzersiz ve uyku, beynin genç kalmasını sağlıyor

Araştırma, egzersiz ve kaliteli uyku kombinasyonunun beynin yaşlanma sürecini yavaşlattığını gösteriyor. Doç. Dr. Çınar, “Egzersiz, beyin fonksiyonlarını güçlendirirken, özellikle derin uyku evresinde geçirilen zaman hafızayı iyileştiriyor ve bilişsel fonksiyonları artırıyor. Bu iki faktörün birlikte etkisi, yaşlanan beyin üzerinde olumlu sonuçlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

50 yaş üstü için kritik öneme sahip

Çalışmaya katılan 50-83 yaşındaki bireyler, daha fazla egzersiz yaptıklarında hafıza testlerinde daha başarılı oldu. Ayrıca, daha fazla uyku, özellikle derin uyku, bu iyileşmeyi destekledi. Doç. Dr. Çınar, hareketsiz yaşam tarzının beyin fonksiyonları üzerindeki olumsuz etkilerini vurgularken, düzenli egzersizin zihinsel sağlık için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Minimum yarım saat hareket ve uyku şart

Araştırma, yaşlılık döneminde bile uyku kalitesinin ve fiziksel aktivitenin bilişsel sağlığı iyileştiren önemli faktörler olduğunu ortaya koyuyor. Doç. Dr. Çınar, egzersiz ve uyku düzeninin beyin sağlığındaki etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirterek, “Bu kombinasyonun uzun vadeli etkilerinin daha detaylı bir şekilde incelenmesi, beyin sağlığına katkılarını daha net gösterecektir” dedi.

Düzenli egzersiz ve kaliteli uyku, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı güçlendiriyor. Özellikle yaşlı bireylerde bilişsel fonksiyonları iyileştirerek, yaşam kalitesini artıran bu iki faktör, beyin sağlığını korumak için hayati öneme sahip. Hareketsiz yaşam tarzının olumsuz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, günde 30-60 dakika egzersiz ve uyku düzeni, sağlıklı bir yaşlanma için temel unsurlardır.