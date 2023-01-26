Günde 60 ton üretiyor...Tam bir şifa kaynağı

Bursa’da bir ailenin 3 kuşaktır ürettiği boza şifa kaynağı olması sebebiyle büyük talep görüyor. Fabrikada günde 60 ton boza üretimi yapılıyor.

Kış aylarıyla birlikte özellikle bünyeyi güçlendirdiği için boza büyük talep görüyor. Atakan Kuşku ve Samet Kuşku’nun işlettiği fabrikada Türkiye’nin 81 iline günde 60 ton boza üretilip gönderiliyor.

Ömür markası altında üretim yapan firma kış aylarıyla birlikte yoğun bir üretim sürecine giriyor. Fabrikada ayrıca ulusal market zincirlerine farklı markalar altında üretim yapılıyor. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan boza bir çok vitamin ihtiva ediyor. Akredite olarak yapılan testlerde bozada yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini, folik asit olduğu ortaya çıktı.

Boza üretimiyle ilgili bilgi veren Gıda Mühendisi Burçin Bulurman, "Boza fermente bir içecek biz burada bozaları fermantasyona uğratarak içerisindeki yararlı probiyotik bakterileri artırmayla ürünümüzü üretiyoruz. Biz piyasaya canlı bir ürün veriyoruz. Yaptırdığımız analizlerde yüksek miktarda çinko, B12, B7 vitamini, folik asit olduğu ortaya çıktı. Çinko insanı güçlendiren dışarıdan aldığımız bir mineraldir. Bozanın içinde bulunan bileşenler insan vücudu için çok faydalıdır. Kış aylarıyla birlikte hastalıklar artıyor. Boza bünyeyi güçlendirdiği için büyük talep görüyor. Günde 60 ton boza üretimi yapıyoruz. Biz fabrikamızda Ömür boza markasıyla üretim yapıyoruz. Ayrıca büyük ulusal marketlere onların markaları altında üretim yapmaktayız. Burada üretilen bozanın 81 ilde satışı yapılıyor" dedi.