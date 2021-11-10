09.05’te Nefesler Tutuldu Hayat Durdu

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle Silivri’de anma programı düzenlendi. Silivri Sahili Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Sirenlerin çalması ile birlikte ilçe genelinde tüm vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.

Silivri Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Rumeli Üniversitesi çelengi başta olmak üzere siyasi partiler ve dernekler çelenklerini anıta sundu. Resmi kutlama törenine Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 1’inci Ordu Komutanlığını temsilen Yarbay Mustafa Çokbüyük, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serkan Dinç, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, kamu kurum temsilcileri, muhtarlar, gaziler, oda ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldı.

“ANMALAR TİYATRO OYUNU VE SÖYLEŞİ İLE DEVAM EDECEK”

Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonu ile Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda ‘Bir Cumhuriyet Hikâyesi’ isimli tiyatro oyunu oynanacak. 10 Kasım 2021 Çarşamba (bu akşam) Saat: 19.38’de başlayacak oyunda, Silivri Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet döneminde yaşananlar canlandırılacak. 12 Kasım 2021 Cuma günü ise Dr. Ali Güler ‘Atatürk’ü Anlamak’ konulu söyleşisi ile saat: 19.00’da Önder Yılmaz Sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.