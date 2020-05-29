1 Haziran'dan itibaren eczane çalışma saatleri değişiyor !

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacak.

İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci ile birlikte İstanbul’daki eczanelerin açılık ve kapanış saatlerini duyurdu.

Buna göre 1 Haziran’dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri eczanelerin açılış ve kapanış saatleri 09.00 ile 19.00 arasında olacak.

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecek. İlave edilen nöbetçi eczaneler ise saat 18.00’e kadar çalışacaktır.