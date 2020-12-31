1 Ocak 2021 Mpi Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama| Milli Piyango Kazandıran Numaralar MPİ

Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama... Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için belirlenen büyük ikramiye yine milyonlarca insanın hayallerini süslüyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabileceğiniz gibi çekilişe ait tüm detaylara da erişebilirsiniz…
31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları
10.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0106598
0206075
0290712
0337447
0512389
0553050
0691011
0869903
0880807
0894591
0928162
0929389
0929604
0979843
0982520
1003303
1065184
1146786
1158652
1376436
1460987
1493282
1750484
1817607
1860949
1981937
2238384
2275828
2325717
2638064
2692740
2729157
2756377
2915185
2955066
3014604
3402648
3630314
3718191
3930517
4001754
4217450
4326654
4342372
4399558
4701534
4743712
4938985
5085054
5142621
5164794
5228109
5323128
5340214
5393884
5599555
5610241
5851982
5885277
5979616
6024890
6064002
6087564
6202321
6343481
6441284
6460939
6552587
6556644
6692569
6969682
7028178
7092858
7137156
7393495
7481420
7722537
7758994
7861988
8211932
8215939
8686639
8749220
8750392
8777482
8806311
8824549
8853344
8856005
8970760
9135344
9242476
9267039
9289810
9308903
9333522
9405513
9861669
9899874
9973378
5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0054528
0088099
0114162
0120602
0147175
0284497
0446093
0450018
0520879
0543397
0576041
0578848
0713871
0714901
0786936
1014552
1026503
1043593
1063841
1157117
1345919
1359249
1459687
1547575
1598362
1677398
1729822
1775967
1807011
1824840
1833479
1873881
1874973
1880874
2007565
2065509
2113463
2148445
2173621
2188790
2240019
2241904
2306574
2430848
2435156
2469477
2533602
2564400
2655324
2672133
2673558
2904023
2905146
3044607
3141336
3210518
3287408
3293200
3486359
3525852
3526591
3591595
3599221
3607765
3765126
3771577
3774787
3935614
4000983
4205629
4360705
4402282
4403852
4486106
4486419
4514241
4574408
4612249
4680712
4814109
5014089
5024733
5033310
5039054
5134027
5142877
5269349
5273667
5343144
5353755
5366274
5547646
5573827
5578986
5588952
5608858
5637318
5676786
5736042
6043516
6062663
6113186
6134714
6141864
6163466
6192272
6270583
6294100
6307073
6441164
6473045
6598220
6604382
6614112
6712418
6715992
6721769
6773340
6784022
6862196
6868570
6983267
7021036
7228475
7250758
7278627
7317131
7323640
7365671
7513568
7552536
7590540
7598453
7668484
7689234
7734711
7778084
7840515
7941287
8029979
8030054
8071834
8136777
8143449
8185373
8208946
8225238
8262645
8300282
8320190
8403758
8410699
8420720
8435398
8496208
8600455
8662322
8771885
8847732
8869260
8883834
8918929
8933727
8951308
8992925
9008270
9038629
9263321
9311213
9464593
9466949
9547332
9709801
9779237
9827433
9880133
9923625
9943868
9974242
1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
040894
045896
108025
160028
167077
202393
228809
229224
242464
281423
292871
319089
347303
347566
359666
360342
388132
429243
465230
482870
508165
525564
539527
576722
582793
589317
600441
603374
626697
652650
664926
669806
688303
714713
731237
732905
736045
746568
755108
818987
847644
887131
890931
893149
895819
898782
914575
929892
933292
965544
500 TL ikramiye kazanan numaralar
01797
02249
03790
05402
06459
06929
08443
08730
09242
09465
10051
10344
10439
10918
11454
12050
13377
14037
15723
16503
17418
17588
18520
19183
19396
20711
22053
22279
23872
24786
26949
26970
27311
30258
31374
31427
32251
33017
33054
35096
37080
37385
37583
37636
40151
43409
44294
44625
46431
46782
47756
47958
48823
50586
50957
51192
51582
51607
53507
53677
54861
56087
56219
56628
57820
58050
60027
60112
60590
62290
64549
65502
66704
67035
68122
68444
68666
69309
72853
74490
75337
77548
77732
80273
81422
82704
82740
87178
88436
88532
89558
90007
90288
90869
92529
96552
96919
97403
97712
98213
400 TL ikramiye kazanan numaralar
0154
0345
0867
0885
0988
1340
1437
1825
2111
2295
2786
3417
3468
3561
3902
4082
4175
4187
4334
4486
5445
5906
5978
6264
6411
6634
6674
6820
7112
7201
7280
7305
7691
7743
8108
8253
8929
8994
9324
9751
300 TL ikramiye kazanan numaralar
018
021
081
171
193
231
274
348
371
505
512
515
526
530
544
551
701
719
722
941
200 TL ikramiye kazanan numaralar
05
10
21
24
31
79
87
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.
MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.
0 : 4
1 : 8
2 : 10
3 : 17
4 : 4
5 : 7
6 : 4
7 : 9
8 : 8
9 : 6