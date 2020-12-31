1 Ocak 2021 Mpi Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Bilet Sorgulama| Milli Piyango Kazandıran Numaralar MPİ

Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama... Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi için belirlenen büyük ikramiye yine milyonlarca insanın hayallerini süslüyor. Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabileceğiniz gibi çekilişe ait tüm detaylara da erişebilirsiniz…

31 Aralık Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları

10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0106598

0206075

0290712

0337447

0512389

0553050

0691011

0869903

0880807

0894591

0928162

0929389

0929604

0979843

0982520

1003303

1065184

1146786

1158652

1376436

1460987

1493282

1750484

1817607

1860949

1981937

2238384

2275828

2325717

2638064

2692740

2729157

2756377

2915185

2955066

3014604

3402648

3630314

3718191

3930517

4001754

4217450

4326654

4342372

4399558

4701534

4743712

4938985

5085054

5142621

5164794

5228109

5323128

5340214

5393884

5599555

5610241

5851982

5885277

5979616

6024890

6064002

6087564

6202321

6343481

6441284

6460939

6552587

6556644

6692569

6969682

7028178

7092858

7137156

7393495

7481420

7722537

7758994

7861988

8211932

8215939

8686639

8749220

8750392

8777482

8806311

8824549

8853344

8856005

8970760

9135344

9242476

9267039

9289810

9308903

9333522

9405513

9861669

9899874

9973378

5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0054528

0088099

0114162

0120602

0147175

0284497

0446093

0450018

0520879

0543397

0576041

0578848

0713871

0714901

0786936

1014552

1026503

1043593

1063841

1157117

1345919

1359249

1459687

1547575

1598362

1677398

1729822

1775967

1807011

1824840

1833479

1873881

1874973

1880874

2007565

2065509

2113463

2148445

2173621

2188790

2240019

2241904

2306574

2430848

2435156

2469477

2533602

2564400

2655324

2672133

2673558

2904023

2905146

3044607

3141336

3210518

3287408

3293200

3486359

3525852

3526591

3591595

3599221

3607765

3765126

3771577

3774787

3935614

4000983

4205629

4360705

4402282

4403852

4486106

4486419

4514241

4574408

4612249

4680712

4814109

5014089

5024733

5033310

5039054

5134027

5142877

5269349

5273667

5343144

5353755

5366274

5547646

5573827

5578986

5588952

5608858

5637318

5676786

5736042

6043516

6062663

6113186

6134714

6141864

6163466

6192272

6270583

6294100

6307073

6441164

6473045

6598220

6604382

6614112

6712418

6715992

6721769

6773340

6784022

6862196

6868570

6983267

7021036

7228475

7250758

7278627

7317131

7323640

7365671

7513568

7552536

7590540

7598453

7668484

7689234

7734711

7778084

7840515

7941287

8029979

8030054

8071834

8136777

8143449

8185373

8208946

8225238

8262645

8300282

8320190

8403758

8410699

8420720

8435398

8470330

8496208

8600455

8662322

8771885

8847732

8869260

8883834

8918929

8933727

8951308

8992925

9008270

9038629

9263321

9311213

9464593

9466949

9547332

9709801

9779237

9827433

9880133

9923625

9943868

9974242

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

040894

045896

108025

160028

167077

202393

228809

229224

242464

281423

292871

319089

347303

347566

359666

360342

388132

429243

465230

482870

508165

525564

539527

576722

582793

589317

600441

603374

626697

652650

664926

669806

688303

714713

731237

732905

736045

746568

755108

818987

847644

887131

890931

893149

895819

898782

914575

929892

933292

965544

500 TL ikramiye kazanan numaralar

01797

02249

03790

05402

06459

06929

08443

08730

09242

09465

10051

10344

10439

10918

11454

12050

13377

14037

15723

16503

17418

17588

18520

19183

19396

20711

22053

22279

23872

24786

26949

26970

27311

30258

31374

31427

32251

33017

33054

35096

37080

37385

37583

37636

40151

43409

44294

44625

46431

46782

47756

47958

48823

50586

50957

51192

51582

51607

53507

53677

54861

56087

56219

56628

57820

58050

60027

60112

60590

62290

64549

65502

66704

67035

68122

68444

68666

69309

72853

74490

75337

77548

77732

80273

81422

82704

82740

87178

88436

88532

89558

90007

90288

90869

92529

96552

96919

97403

97712

98213

400 TL ikramiye kazanan numaralar

0154

0345

0867

0885

0988

1340

1437

1825

2111

2295

2786

3417

3468

3561

3902

4082

4175

4187

4334

4486

5445

5906

5978

6264

6411

6634

6674

6820

7112

7201

7280

7305

7691

7743

8108

8253

8929

8994

9324

9751

300 TL ikramiye kazanan numaralar

018

021

081

171

193

231

274

348

371

505

512

515

526

530

544

551

701

719

722

941

200 TL ikramiye kazanan numaralar

05

10

21

24

31

79

87

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango çekilişlerinde her numaranın şansı eşittir. Şansınız varsa 1234567 veya 0000000 ile büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Yılbaşı çekilişleri son yıllarda 10 milyon numara üzerinde yapılıyor. Son 10 yıl içinde kimi çekilişler 7 milyon numara üzerinden yapıldığı için bu çekilişlerde numaranın ilk rakamının 7, 8, 9 olması olasılığı yoktur. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6 dır.

0 : 4

1 : 8

2 : 10

3 : 17

4 : 4

5 : 7

6 : 4

7 : 9

8 : 8

9 : 6

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 23:20