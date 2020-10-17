“10 Yıllık Yönetiminizde Hiç Artı Bütçe Gördünüz Mü?”

Silivri Belediyesi Ekim ayı 3. birleşiminin 1. oturumu Silivri Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Tek gündem maddesiyle toplanan Meclis’te “2021 yılı Performans Programı ve Mali Bütçe” görüşmeleri yapıldı. 2021 yılı Mali Bütçesine CHP grubu ret oyu kullanırken, MHP ve AK Parti meclis üyelerinin oy çokluğuyla Meclis’ten geçti. Belediyenin 2021 yılı tahmini bütçesi 338 milyon TL olarak açıklandı.

CHP Grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı, aleyhte konuşma yaparak hazırlanan bütçenin Silivri’ye heyecan ve umut vermediğini iddia etti. Kırkıcı, 2021 yılı mali bütçesinde; beklenen Marmara depremi hazırlık çalışmalarından, merkez dışında kalan mahallelere yatırımlardan ve salgınla mücadeleden bahsedilmediğini ileri sürdü.

FİLİZ: “DESTEĞİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK”

Kırkıcı’dan sonra konuşma yaparak “Geçen dönemin performansı ve bütçe onayını Silivri halkımız verdi.” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Filiz Güler, “İnşallah kaybettiğimiz 10 yılın üzerine önümüzdeki yıllarda çok daha güzel performanslar sergileyeceğiz. Silivri Belediyemizin bütçesini daha iyi yerlere getireceğiz.” diye konuştu.

AŞKIN: “CHP, BAŞARILI BİR BELEDİYEYİ HAZMEDEMİYOR”

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın ise CHP’li Kırkıcı’nın sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Silivri Belediyesinin MHP iktidarında olan yatırımlara baktığımızda, performans programı ve bütçeyi eleştiren CHP’nin göreceği; mali açıdan doğru ve tasarruflu bir yönetim anlayışı, kaynakları doğru kullanan bir belediye, daima vatandaşının yanında olan bir yönetim, sosyal belediyeciliğin Silivri’nin merkezinden en uzak köylere kadar uygulandığı belediyecilik anlayışı, Kovid-19 salgınına rağmen kesintisiz ve kalitesi hiç düşmeyen belediye hizmetleridir… Yani kısaca CHP Grubu’nun kendi döneminde görmediği ve göremeyecekleri bir yönetim ve hizmet anlayışıyla, dillerinden hiç düşürmedikleri vizyon anlayışıdır. Bu nedenle ki CHP Grubu’nun performans programı ve bütçeye ilişkin yaptığı eleştiriler Silivri’mize katkı sunmaktan ziyade, başarılı bir belediye yönetimini hazmedememe belirtileridir. CHP’nin vadetmekle, adamakla mal tükenmez anlayışı üzerine kurduğu eleştirilerinin Silivri Belediyesini geçmişte hizmet anlamında başarısız ve borç yükü sürekli artan bir belediye haline getirdiği hepimizin malumu. Bu sebeple mevcut yönetimden de aynı yanlış anlayışı devam ettirmesi beklentisi nafile bir çabadan öteye gidemez.”

BAŞKAN YILMAZ, CHP’NİN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

CHP Grup Başkanvekili Süheyl Kırkıcı’nın 2021 yılı tahmini bütçe eleştirilerine teker teker yanıt veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: “2019 yılında seçildiğimde üç aylık bir belediyeyi devraldım. Bütçesi CHP tarafından yapılmıştı. Yaptığınız bütçe 500 milyon liraydı da biz 338 milyon lira mı yaptık? Bu bütçeye ‘Silivri’nin ihtiyaçlarını karşılamıyor’ demek için sizin yaptığınız bütçeden daha aşağıda bir bütçeyi önünüze sunmamız lazım. Sadece hamasi söylemlerle eleştirilerin Silivri’ye hiçbir değer katmayacağını hatırlatmak isterim.”

“BELEDİYE ELİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLATACAĞIZ”

CHP’lilere, “Bin tane konutu kentsel dönüşüme çevirmiştiniz de, biz, bin birinci konutu mu çevirmedik?” sorusunu yönelten Başkan Yılmaz, “Geçmiş dönemde depremle yaptığınız ne çalışma vardı? Hiçbir şey. Kentsel dönüşümle ilgili yol haritası olacak ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni ihale ederek biz hazırladık. SİTAŞ adında bir şirket kuruldu. Belediye eliyle, yalnız insan odaklı kentsel dönüşümü de başlatacağız.” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her yıl 20 bin konutu kentsel dönüşüm içine alacağı vaadini hatırlatan Yılmaz, “Bir yıl geçti dönüştürülen bir konutu söyleyebilir misiniz? Her yıl 20 bin konut, 5 yılda 100 bin konut yapar. Silivri’de, İBB’nin yaptığı kentsel dönüşüm projesi var mı? Keşke Kiptaş 4’ü kentsel dönüşüme rezerv oluşacak bir proje olarak yapsaydınız, satmak için değil… Onun için hiçbir şey yapmayanların bir şey yapma arzusuyla yola çıkanlara bu şekilde yaptıkları eleştirilerin, bizim ve Silivri’de yaşayan hemşerilerim nazırında bir ifadesi olmayacaktır. ” dedi.

SİLİVRİ HALKINA İSPARK’TAN DAHA UCUZ HİZMET

“Üç buçuk yıl bittiğinde Silivri’ye verdiğimiz sözleri, Silivri Belediyesi kaynaklarıyla yapacağız” diyen Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesine düşen sözler bu kardeşinizin aklından hiç çıkmıyor. Onun için Devlet Hastanesi arkasında 250 araçlık otoparkı kısas sürede tamamladık. Kaymakamlık arkasında duran yeri, asfaltlama çalışmasını yaparak ücretsiz otopark haline getirdik. Silivri Belediyesi elinde olmayan, birileri tarafından işgal edilen otoparkları yakında Silivri Belediyesi eliyle, İSPARK’tan daha ucuza Silivri’ye hizmet eden otoparklar haline getireceğiz.” şeklinde konuştu.

YILMAZ: “HİZMETLERİMİZLE EN İYİ CEVABI VERECEĞİZ”

Silivri merkezden ibaret değildir vurgusunu yapan Yılmaz, şöyle devam etti: “Hiç uğranmayan köy okullarına uğranılıyorsa… Sağlık evi olmayan köylerin tamamına sağlık evi projeleri bir bir yapılıyorsa… Spor alanları ve parklar onarılıp vatandaşın kullanıma açılıyorsa, mahallelere hiçbir şey yapılmıyor eleştirinize hizmetlerimizle en iyi cevabı vereceğiz.” dedi.

“PANDEMİYLE EN BAŞARILI İLÇELERDEN BİRİ SİLİVRİ”

Muhalefetin, “Bütçede pandemiyle mücadele konusunda bir rakam göremedik” eleştirisine cevap veren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: “Silivri Belediyesi pandemi döneminde 65 yaş üstü her vatandaşına 17 bin hijyen paketi yolladı. Bütün kamu kuruluşları her hafta ilaçlandı. Okullarımız kapalı olmalarına rağmen ilaçlandı. Pandemiyle en başarılı ilçelerden birisi de Silivri. Bu nasıl yapıldı biliyor musunuz? CHP’nin anlayamadığı bir şekilde yapıldı. Kaynakların doğru kullanımıyla yapıldı. Bu konuda Silivri’de faaliyet gösteren kimya fabrikalarının destekleriyle yapıldı. Silivri’deki eczacı arkadaşlarımızın gönüllülük esasıyla yaptığı dezenfektanlarla yaptık.”

“BU YÖNETİMDE ŞEFFAFLIK VAR”

Kendi yönetim anlayışlarında parti rozetlerinin yakadan çıktığının altını çizen Başkan Yılmaz: “Personel alımlarında ehliyet ve liyakat esasları dışında bir alım yapılmadığına şahit olursunuz. Bu yönetimde şeffaflık, dürüstlük ve herkese, hem hizmet hem de gönül anlamında eşitlik var.” dedi. Belediyenin istihdam oluşturma konusuna da değinen Başkan Yılmaz, “CHP döneminde istihdam yaratacak bir kuruluş mu vardı? Varsa bunu ben mi kapattım? Biz tüm gayretlerimizi ortaya koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

“10 YILLIK YÖNETİMİNİZDE HİÇ ARTI BÜTÇE GÖRDÜNÜZ MÜ?”

Kasasında para biriktirebilen bir belediye olacaklarını vurgulayan Yılmaz, “2019 Yılı bütçemizin gerçekleşme oranı yüzde 75, gerçekleşme oranı denk bütçe. 2020 yılı bütçenin gerçekleşme oranı yüzde 50, son üç ayı da kattığımızda yüzde 70'in üzerine çıkacağız. Gelirimiz yüzde 57. Silivri Belediyesi bütçesi şu an yüzde 7 artıda. 10 yıllık yönetiminizde hiç artı bütçe gördünüz mü? Peki, bu yetersiz dediğiniz bütçe nasıl artı veriyor? Geliri, giderin üzerine nasıl çıkabiliyor? Göreve geldiğimizde müteahhitlere 60 milyon TL borcumuz vardı, şu an 15 milyon TL. Silivri Belediyesi 45 milyon borç kapatmış. Kapatmaya da devam edecek. Bunlar tamamen adil, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışıyla oluyor. Kaynaklar doğru kullanıldı, israf edilmedi, çarçur edilmedi, kimseye peşkeş çekilmediği bir anlayışla oluyor. Dolayısıyla Silivri Belediyesi dokuz ayda yüzde 7 artıya çıkmış, yıl sonunda bu yüzde 10'a çıkacak.” dedi.

BELEDİYE PERSONELİMİZİN TÜM ALACAKLARI ÖDENDİ

Belediye personelinin, geçmiş dönem dahil tek kuruş alacağı olmadığını belirten Başkan Yılmaz, “Belediyeyi, mesai arkadaşlarımıza olan borçla devraldık. İkramiye, tazminat ve sosyal denge gibi alacaklarıyla personele 4 milyon 700 bin TL borçlu bir belediyemiz vardı. Biz, kendi dönemimizde 14 milyon TL ödeme yaptık. Geçmiş dönemden kalan borçla birlikte toplam 18 Milyon 741 Bin TL ödedik. Şuanda Silivri Belediyesinin personeline hiçbir borcu yoktur.” ifadelerini kullandı.

CHP KAPATTI BAŞKAN YILMAZ AÇACAK

Mecliste gündeme gelen ve CHP döneminde kapatılan Alipaşa’daki tarım laboratuvarı hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Tarım, tarım deyip kapattığınız laboratuvarın açılmasını benden istiyorsunuz? Doğru mu? Bu konuyla ilgili Tarım Müdürlüğümüze talimat vereyim. Hızlı bir şekilde tetkiklerini yapsınlar, sonra sizlerle istişare edelim. Artıları fazlaysa kapattığınız bu laboratuvarı ben açayım.” dedi.

Meclis toplantısı, gündeme ilişkin konuşmaların ardından sona erdi.