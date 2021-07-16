15 Temmuz Şehitleri Etkinliklerle Anıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde şehitler, gaziler ve aileleri unutulmadı. Silivri Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir anma programı düzenlendi. Programda; şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya gelindi, şehit kabirleri ziyaret edildi, Mevlid-i Şerifler okutuldu ve 19 Mayıs Parkı’nda anma etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklerde Silivri ilçe protokolü de yerini aldı.

BAŞKAN YILMAZ: “15 TEMMUZ RUHU BU MİLLETİN GENLERİNDE VAR”

Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi. Yemekte konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün burada 15 Temmuz milli irade destanımızın 5. sene-i devriyesi münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sözlerimin başında Malazgirt Meydan Muharebesi’nde ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ diyen Sultan Alparslan Han’dan, ‘Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu ülke ve bu millet için şehit olan bütün büyüklerimizi şükranla ve rahmetle yâd ediyorum. Yine bu uğurda gazilik mertebesine ulaşmış büyüklerimizi ve kardeşlerimizi de minnetle anıyorum. Şehitlik mertebesi bizim inancımıza göre peygamberlik makamından sonra en ulu, en yüce mertebedir. Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden annelerin, babaların, ailelerin metaneti ve sabrı da en az bu mertebe kadar önemlidir. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar bu necip milletin de canından bir parçadır. Şehitlerimizin geride kalan yakınları da artık necip Türk milletine emanettir. Milletimiz bu emanete sahip çıkacak, şehitlerimizin ruhlarını asla incitmeyecek, gazilerimizi de asla yalnız bırakmayacaktır. Ben, 15 Temmuz ruhunun bu milletin genlerinde olduğunu, bu milletin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunda neleri yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle 15 Temmuz’da şehit olan bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bizleri sizlerle bir araya getiren İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Partal’a teşekkür ediyor, hepinize saygı, sevgi ve en iyi dileklerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

PARTAL: “TÜRK MİLLETİ HİÇBİR DÖNEM ESARET ALTINA GİRMEDİ”

Onur yemeğinde şehit aileleri ve gazilere hitap eden Silivri Kaymakamı Ali Partal, “15 Temmuz’da FETÖ terör örgütü milli iradeye ve demokrasimize yönelik bir kalkışmada bulundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile milletimiz tek yürek oldu ve bu hain kalkışmaya dur dedi. Türk milleti hiçbir dönemde esaret altına girmedi. Türk tarihine bakıldığında da; Malazgirt’te, İstanbul’un Fethi’nde, Çanakkale’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadelede şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarını görüyoruz. 15 Temmuz’da da 251 vatan evladını şehit verdik ve 3000’e yakın vatandaşımız gazi oldu. Şunu ifade etmek isterim ki; 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, muhterem gazilerimize saygılarımı sunuyorum.” dedi.

ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Silivri Kaymakamlığı tarafından şehit kabirlerine ziyaretler düzenlendi. Yeni Mahalle Mezarlığında yapılan kabir ziyareti sırasında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar okundu. Ardından başta Yeni Mezarlık olmak üzere ilçede bulunan bütün şehit kabirlerine ziyaretler gerçekleştirildi.

ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULDU

Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programının bir diğer adresi Piri Mehmet Paşa Camii oldu. Camide, öğle namazının hemen öncesinde şehitlerin ruhları için Mevlid-i Şerif okutuldu ve okunan Hatm-i Şeriflerin de duası yapıldı.

ŞEHİTLER VE GAZİLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Silivri Kaymakamlığı tarafından, 19 Mayıs Parkı’nda Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına bir tören düzenlendi. Etkinlik öncesi 15 Temmuz temalı video ve fotoğraf gösterimi yapıldı. Video ve fotoğraf gösterimi sonrası ilçedeki tüm camilerde şehitler için sela verildi. Selanın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Hatim Duası okundu. Silivri’de görev yapan STK’lar ve kamu kurumu çalışanları ise sabah ezanına kadar parkta demokrasi nöbeti tuttu. Anma programı, eda edilen sabah namazının ardından sona erdi.

Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma programlarına; Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, Cezaevi Tabur Komutanı J. Albay Ahmet Kurtoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığına Vekaleten J. Binbaşı Fatih Kalkan, Silivri Müftüsü İsa Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, şehit ve gazi yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 17:58