Öte yandan, tam kapanmanın açıklanmasının ardından son günlerde İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk kapanmanın başladığı ilk dakikalarda da devam etti. İBB verilerine göre kapanmanın öncesinde yüzde 58 seviyelerinde olan trafik yoğunluğu, kapanmayla birlikte yavaş yavaş azalarak yüzde 45 seviyelerinde geriledi.
17 günlük tam kapanma saat 19.00 itibariyle başladı
Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanacak olan 17 günlük ‘tam kapanma’ saat 19.00 itibariyle başladı. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde polis ekipleri megafonlarla vatandaşları uyarılarda bulunurken, kısıtlamanın ilk dakikalarında megakentin trafiği ise yüzde 45 seviyelerine geriledi.
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