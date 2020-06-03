Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.” diyerek tek yaş grubuna geçildiğini duyurmuştu.
18 yaş altı gençler ve çocuklar artık Çarşamba ve Cuma günleri de dışarı çıkabilecekler.
1 Haziran itibariyle yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 0-18 yal grubunun izin günleri haftalık ikiye çıkarıldı ve yaş grubu teke düşürüldü
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