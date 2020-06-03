18 yaş altı gençler ve çocuklar artık Çarşamba ve Cuma günleri de dışarı çıkabilecekler.

18 yaşın altındakilerin sokağa çıkma izinlerin tek yaş grubuna geçirilmesiyle birlikte haftada iki kez olacak şekilde yeniden düzenlendi. Yani 18 yaş altı gençler ve çocuklar Çarşamba ve Cuma günleri dışarı çıkabilecekler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu üç kavram çok önemli: Maske, mesafe ve temizlik. 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak. Yani ikili sistem yok. Artık bunu teke indiriyoruz.” diyerek tek yaş grubuna geçildiğini duyurmuştu.