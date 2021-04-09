2020 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Silivri Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleşti. Pandemi kurallarına özen gösterilerek düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri arasında 2020 yılı faaliyet raporu da vardı.

Son gündemde oturumu 1. Başkanvekili Filiz Güler yönetirken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin konuşma yaptı. Konuşmasında, oturum öncesinde meclis üyelerine gönderilen faaliyet raporunda hizmetlere dair tüm detayların yer aldığını dile getiren Başkan Yılmaz “Faaliyet raporunu sizlere daha önceden dağıttık. Bu nedenle uzun uzun yaptıklarımızı anlatmak istemiyorum. 2020 yılı hizmetlerimiz, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim temeline dayanan, üretken belediyecilik anlayışıyla şekillenmiştir. Bu doğrultuda gerçekleşen tüm hizmetlerimiz; hızlı, ekonomik ve adil bir şekilde Silivri’nin her köşesindeki hemşehrilerimize sunuluyor.” ifadelerini kullandı.

“5 YILDA 70 MİLYON ÇÖPE DEĞİL HİZMETE GİDECEK"

Yapılan hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Göreve geldiğimizde Silivri Belediyesinin çöp toplama maliyeti yıllık 18 milyon liraydı. İstanbul’da bir ilk olarak; kendi araçlarımız ve kendi kaynaklarımızla yaptığımız çöp toplama işlemiyle, bu maliyeti 4 milyon liranın altına düşürdük. Bu uygulamayla 5 yılda yaklaşık 70 milyon lira çöpe değil hizmete gidecek.” dedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları, tarihi yapıların restorasyonu, çevre düzenlemeleri, tarımsal destekler ve kültür-sanat faaliyetleri gibi gerçekleşen pek çok proje hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesine duyulan güvenin her geçen gün arttığını söyleyerek, “Bunun en güzel örneği hayırseverlerin bağışlarındaki artışlarla Silivri'mize kazandırılan sağlık ocakları, kreşler, aşevleri vb. tesislerdir.” dedi.

“BİR YILDA 5 BİN AĞAÇ DİKTİK”

Konuşmasında Afet Koordinasyon Merkezinin çalışmalarına değinen Başkan Yılmaz, “Tamamladığımız Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile bütüncül bir plan çerçevesinde, her türlü afete hazırlıklı, fiziki ve sosyal altyapının oluşturulduğu bir Silivri hedefine ulaşmak için hızla ilerliyoruz. Ayrıca ilçemizin değişik yerlerinde yapımı devam eden spor tesisleri ile parklarda kazandırdığımız spor alanları, sosyal donatılar ve bir yılda ekilen yaklaşık 5 bin ağaç; yeşile, doğaya ve spora verdiğimiz önemin de göstergesidir.” diye konuştu.

YILDIZ: “SİLİVRİ’Yİ GELECEĞE TAŞIMALIYIZ”

Başkan Yılmaz’dan sonra kürsüye gelen CHP Grup Sözcüsü Melih Yıldız, aleyhte konuşma yaparak 2020 yılı faaliyet raporunu eleştirdi. Yapılan hizmetlerin yetersiz olduğunu söyleyen Yıldız, “Faaliyet raporunda ilçemizi geleceğe taşıyan projelere yönelik bir ifade göremedik.” diye konuştu.

“BELEDİYENİN FAALİYETLERİ VE YÖNETİMİ BAŞARILI”

AK Parti Gurubu adına konuşma yapan Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı Silivri Belediyesinin yönetimini ve başkanın çalışmalarını başarılı bulduklarını belirtirken, “Önceki yönetimin ilk iki yılına baktığınızda aradaki başarı farkını sizler de görebileceksiniz.” diye konuştu.

“YATIRIMLARLA DOLU BİR YIL”

Başkan Yılmaz ve belediyenin faaliyetlerini savunan MHP Grup Sözcüsü Erdoğan Gökalp Kalaycı, “Koronavirüs salgınının zor şartlarına rağmen hizmetlere ara vermeden devam edildi. Yüklendiği görevleri başarıyla yerine getiren belediyemiz, yatırımlarla dolu bir yılı geride bıraktı.” dedi.

“BİR İLKE İMZA ATARAK YÜZDE 11.28 BÜTÇE FAZLASI VERDİK”

CHP Meclis Üyesi Melih Yıldız’ın “Temizlik işlerindeki giderler sizin söylemlerinizle örtüşmüyor.” eleştirisine, konuşmasının başında bahsettiği rakamlar üzerinden yanıt veren Başkan Yılmaz, “Siz ya okuduğunuzu anlamamışsınız ya da raporu okumamışsınız. Biz sizin döneminizde yılda 18 milyon liraya yaptırdığınız çöp toplama işini bugün 4 milyonun altında bir rakama düşürdük.” dedi. Eski belediye yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Başkan Yılmaz, “Sizden, Silivri Belediyesinde işçilerin maaşlarını, ikramiyelerini ödeyemeyen bir enkaz devraldık. Hala geçmiş döneme ait borçlar ödüyoruz. Faaliyet raporunu detaylı incelerseniz eğer tüm geçmiş borçlara rağmen, Silivri’nin hem bugünü hem de yarını için, aralıksız şekilde gerçekleşen hizmetleri göreceksiniz. Tüm bu hizmetler, geçen sene olduğu gibi bu yıl da tek kuruş borçlanmadan, kredi kullanmadan, faiz ödemeden gerçekleşti. 2020 yılında bütçe disiplini, tasarruf, kaynakların doğru kullanımı ve yeni kaynakların yaratılması neticesinde yine bir ilke imza atarak yüzde 11.28 bütçe fazlası verdik. Dolayısıyla biz, Silivri’nin geleceğini; geçmiş borçları temizleyerek, tasarruf ederek ve hizmet sunarak fazlasıyla düşünüyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın.” dedi.

“ÖRNEK BİR BELEDİYEYİZ”

Kendi döneminde tüm belediye çalışanlarının yoğun bir mesaiyle çabaladığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri'nin geleceği için dertlenen bir ekiple gece gündüz çalışıyoruz. Geçmiş dönemlerdeki gibi haftanın birkaç günü belediyeye gelip birkaç imza atıp işi bitirenler gibi değil, günde 18 saat mesai yapanlarla Silivri’nin geleceği için çalışıyoruz. Ve ortadadır ki; yapılan hizmetler sonucunda Silivri’miz, Türkiye’de örnek gösterilen bir belediye haline geldi.” ifadelerini kullandı.

2020 faaliyet raporu, Ak Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, Başkan Yılmaz’ın desteklerinden ötürü hükümete, İBB yönetimine, meclis üyelerine, mesai arkadaşlarına, basın mensuplarına, STK’lara ve Silivrili hemşehrilerine teşekkürüyle son buldu.