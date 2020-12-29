2020 Yılında 93 Bin 200 Ton Asfalt Döküldü

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam etti. Silivri Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında 36 Bin 200 ton asfalt döktü. Başkan Yılmaz’ın girişimleri neticesinde Karayolları Genel Müdürlüğü 32 Bin 100 ton ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 Bin 900 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Silivri Belediyesi, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve İSKİ ekiplerinin ortak çalışması sonucu 35 mahallede asfaltlama işlemi yapıldı. Toplam 93 Bin 200 ton asfalt ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklara dökülürken, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

BAŞKAN YILMAZ: “YILLARDIR İHMAL EDİLEN SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ”

Silivri Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen yol bakım ve yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, yıllardır ihmal edilmiş ve ötelenmiş sorunların birer birer çözüldüğünü ifade etti. Şehir merkezindeki ana cadde ve ara sokakları, Selimpaşa Mahallesi Yoğurthane bölgesi, Büyükçavuşlu Mahallesi, Semizkumlar Mahallesi, Çanta Çağdaşkent Konutları bölgesi, Yeni Mahalle eski garden arkası gibi bölgeleri örnek gösteren Başkan Yılmaz, “Yaptığımız saha çalışmalarında, esnaf ve mahalle ziyaretlerinde vatandaşlarımızın bizlere ilettiği başlıca sorunlardan birisi de bakımız cadde ve sokaklara yönelik yenileme çalışması talepleriydi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte araç ve yaya trafiği açısından tehlike oluşturan cadde ve sokaklarımızdan başlayacak şekilde ilçe genelini kapsayan bir yenileme çalışması başlatarak, sandık yama ve yol imalatı olmak üzere bir yıl içerisinde toplam 36 bin 200 ton asfaltı cadde ve sokaklarımızla buluşturduk.” dedi.

“2021 YILINDA ARTARAK DEVAM EDECEK”

Kurumlar ile işbirliği yaparak koordineli bir çalışma sağladıklarını kaydeden Başkan Yılmaz, “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve İSKİ ekipleriyle birlikte ortaklaşa çalışma yaparak 57 Bin ton asfalt dökülmesini sağladık. Böylece toplam 93 Bin 200 ton asfaltın serimini gerçekleştirmiş olduk. Bu yıl içerisinde her kurum kendi programı ve takvimini uygulayarak asfalt dökümlerine devam ederken, kendi çalışmalarımızın yanı sıra ilave asfalt dökümünün gerçekleşmesine gayret gösterdik. Cadde ve sokaklarımızı araç ve yaya trafiğine elverişli hale getirmek, vatandaşlarımızın talep ve isteklerini karşılamak adına 2021 yılında da asfaltlama çalışmalarımız artarak devam edecek.” diye konuştu.