'2021 Yılında Aldığımız 210 Trilyon Ayni ve Nakdi Bağışları Hizmet ve Yatırımlarda Kullanıyoruz'

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya geldi. Silivri Belediyesi tarafından Oğuz Aral Sergi Salonunda düzenlenen toplantıda basın mensupları tarafından Silivri Belediyesine yapılan bağışların mali değeri hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Başkan Yılmaz, 2021 yılında belediye yapılan ayni ve nakdi yardım miktarları hakkında bilgi verdi.

“İNSANLARA GÜVEN VERDİĞİNİZDE BAĞIŞLAR KENDİLİĞİNDEN GELİYOR”

Silivri Belediyesine yapılan bağışlar hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “2021 yılında Silivri Belediyesi; 8.474.000 TL nakdi bağış, 5.500.000 TL değerinde araç bağışı, yapım işleri 140.660.640 TL, arsa bağışları 45.868.300 TL, ayni ve nakdi sosyal yardım bağışları 5.793.318 TL, malzeme olarak aldığımız hibeler 3.000.000 TL, Çevre Bakanlığımızdan Sıfır Atık kapsamında 1.500.000 TL bağış almıştır. 2021 yılında Silivri Belediyesinin almış olduğu bağış ve hibelerin toplam değeri 210.796.258 TL. Belediye olarak insanlara güven verdiğinizde, insanlar size inandıklarında bu bağışlar kendiliğinden geliyor.” dedi.

“SORULMASI GEREKEN ŞEY BU BAĞIŞLARIN DAHA ÖNCEDEN NEDEN ALINAMADIĞI”

Silivri Belediyesine yapılan bağış miktarının en fazla olduğu yapım işleri bağışları ile ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Yapım bağışları kapsamında Kenan Nakip Bey’in, Kavaklı İstiklal Mahallesi’ne yapmış olduğu Kenan&Çelebi Nakip 112 Acil ve Aile Sağlık Merkezinin değeri 2.100.000 TL, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezinin yalnızca inşaat maliyeti arsa maliyetini söylemiyorum; 859.600 TL. Selimpaşa Mahallesi 1. Sınıf Katı Atık Getirme Merkezi 1.100.000 TL. Ortaköy Mahallemize yaptığımız kapalı pazar yeri ve etkinlik alanının maliyeti 4.000.000 TL. Değirmenköy Mahallemize yaptığımız kapalı pazar yeri ve etkinlik alanının maliyeti 3.000.000 TL. Kavaklı Mahallemize yaptığımız kapalı pazar yeri ve etkinlik alanının maliyeti 2.500.000 TL. Yeni Mahalle’de Gülsen Nakipoğlu - Ökkeş Nakipoğlu Engelli Yaşam ve Eğitim Merkezinin bitirim maliyeti 40.000.000 TL. Cumhuriyet Mahallesi’ne Elginkan Vakfı tarafından yapılan Ümmehan Elginkan Çocuk Yuvasının maliyeti 11.000.000 TL. Alipaşa Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasının kaba inşaat maliyeti 18.249.440 TL. Alibey Mahallesi Kapalı Otopark ve Ek Hizmet Binasının maliyeti 56.731.600 TL. Fener Mahallesi’nde yapılan tribünün de 2.000.000 TL’yi bulacağını düşünüyordum ama 1.120.000 TL bir maliyet çıkarılmış. Toplamda tahmini rakamlarla 140.660.000 TL değerinde bir inşaat bağışı almış durumdayız. Biz kaynakları doğru kullanmaya devam edeceğiz. Bu hizmetleri Silivri Belediyesinin kaynakları ile yapmış olsaydık şu an bizim bütçemiz artı 85.000.000 TL değil, eksi 20.000.000 TL olarak kapanırdı ve bütçe açığı verirdik. Bazı arkadaşlar bağışları sorguluyorlar. Her şeyi sorgulayabilirler ama bence asıl sorgulanması gereken daha önce bu bağışların niye alınmadığı veya alınamadığıdır.” dedi.