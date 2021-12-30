2022 yılı Silivri’de “Atılım ve Yatırım Yılı” ilan edildi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yayımladığı mesaj ile tüm Silivrililerin yeni yılını kutladı. Başkan Yılmaz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli hemşerilerim…

Her yeni yıl, yeni umutlarla birlikte, yapılan planların gerçekleşmesi için, büyük bir imkândır aynı zamanda. Çocuklar bir yaş daha büyümenin, gençler gelecek planlarının, yetişkinler huzurun, büyüklerimiz şükrün kaynağını, biraz da buradan bulurlar. Silivrili hemşehrilerimin teveccühleriyle geldiğimiz hizmet makamında, ilk günden bugüne Silivri’mizin eksiklerini gidermenin, sürekli yeni projeler üretmenin, heyecanını yaşıyorum. Bütün mesai arkadaşlarımla, gece gündüz demeden Silivri için çalışıyoruz. Tüm projelerimizi, “Hizmetlerimiz kimseler için değil, herkes içindir” anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Bu temel prensiple çıktığımız yolda çalışmalarımızı hızlandırıyor, 2022 yılını ‘Atılım ve Yatırım Yılı’ olarak ilan ediyoruz. Yeni yılda da, daha önce yaptığımız gibi, bir günümüzü, bir saatimizi dahi boş geçirmeyeceğiz; bugüne kadar yapılmayanları yapacak, dokunulmayanlara dokunacağız. Can-ı gönülden inanıyoruz ki, hizmetlerimizi gören her insanımız, “Şimdi Silivri Bir Başka Güzel” diyecek. Çünkü tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Silivri’de hayat var.

Tüm bu imkân ve nimetleri, çok değerli hemşerilerimle buluşturmanın mutluluğunu, 2022’de hep birlikte yaşamak umuduyla; yeni yılınızı tebrik ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir sene geçirmenizi diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021, 20:46