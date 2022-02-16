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21 yaşında kalbine yenik düştü!

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Beyciler mahallesinde ikamet eden 21 yaşındaki Kaan Kılıç, kalbine yenik düştü. Ani vefatıyla Beyciler’i yasa boğan genç bugün son yolculuğuna uğurlandı.

21 yaşında kalbine yenik düştü!
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Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada rahatsızlanması üzerine Çerkezköy’de bulunan bir hastaneye kaldırılan Kılıç, burada tedavisi yapılarak taburcu edildi. Sabah saatlerinde yatağında hareketsiz bulunan Kılıç’ın ailesi durumu 112’ye bildirdi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

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21 yaşındaki Kaan Kılıç’ın ölüm haberi Beyciler’i yasa boğarken, cenazesi bugün ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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