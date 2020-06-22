27 28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak,

2. oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak

ve 3. oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09:30 ile 15:00 arasında ve 28 Haziran Pazar pazar günü 09:00 ile 18:30 saatleri arasında 81 İl sınırlarında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmiştir

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 17:37