29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı belli oldu

İlk tören yarın, saat 13.00’de, protokol çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulması ile başlayacak. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle son bulacak.

29 Ekim Cuma günü ise saat 10:00’da Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından Kaymakamlık makamında bayram tebriklerinin kabul edilmesiyle başlayacak. Saat 10.30’da Silivri Öğretmenevi önünde ise kutlama töreni gerçekleştirilecek.

FENER ALAYI 19.00’DA

Aynı akşam etkinlikler kapsamında saat 19.00’da Kaymakamlık binası arkasındaki 19 Mayıs Meydanı’ndan başlayarak Atatürk anıtı önünde son bulacak fener alayı düzenlenecek, Programın devamında festival alanında saat 20.00’da sanatçı Ahmet Şafak tarafından Cumhuriyet Bayramı’na özel konser verilecek.